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Дома в Пасвалисе, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Пасвалис, Литва
Дом
Пасвалис, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Дом продается в тихом и красивом городе Пушалото, район Пасвалис. Участок - 6-барное здание…
$17,390
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Дом в Пасвалис, Литва
Дом
Пасвалис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продано Джеку Харкингу восстановленное жилище в бербере. Эти жилые помещения - окружающая пр…
$77,385
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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