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Дома в Литве

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Вильнюс
140
Каунас
91
Клайпеда
12
Паланга
39
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915 объектов найдено
Дом в Uzudvarionys, Литва
Дом
Uzudvarionys, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Амерра Современная архитектура домов на окраине Баира — там, где начинается покой. www.aster…
$686,610
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Дом в Даугай, Литва
Дом
Даугай, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
УНИКАЛЬНЫЕ ПОСОБСТВЕННОСТИ - АЛИТАУС Р. САВ, САВС МИЗЕЛЬ, СЕНТ АУТАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДОМ …
$87,393
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Дом в Daumantai, Литва
Дом
Daumantai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
S16 Дом мечты – это то, о чем мы мечтаем чаще всего. Потому что здесь мы строим Самые красив…
$186,632
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом в Taujenai, Литва
Дом
Taujenai, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Строить в циркуляциях - для того, чтобы люди были внедрены! Усадьба продается в Таухенаи - …
$41,257
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Часть дома продается с участком, в тихом месте - Rugiagelių g. 16, Новый Вильнюс. Дом имеет …
$63,922
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
В Гирате 4-кабарийские муравьи продаются по сигналам Угни. COTHAGE 2 HOSES, A + + CLASS. Сро…
$206,971
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TekceTekce
Дом в Stebuliai, Литва
Дом
Stebuliai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в районе Лаздиджай, в деревне Чудо! Ищете место для отдыха, сельского хоз…
$21,911
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Продажа помещения, финансировавшегося по принципу двух нервов! = = = = = = = = = = = = = = =…
$280,664
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Дом в Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
6 кв.м. дом на продажу в Швенчионелиях. Опрятный, в древности, но хорошо оборудованный и ка…
$63,206
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
НОВЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДОМ С СКИ 8,98 А - АСПХАЛИРОВАННЫЙ ЧЕК, ПРИМЕЧАЮЩИЙ ВИЛЬНИУС Ищете но…
$278,177
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Дом в Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продажа отозванного NAM NETOLI RAMUTE PARKO Общий - Дом - Чон, завернутая в кирпич и нагре…
$185,843
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
PASSENGER G. 18 SALE OF 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 ARM LOW Мозаичная улица сегодня - живой ф…
$811,512
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продажа дома с большой жидкостью в воде, молоко R. Уютный дом с просторным участком ~39 арес…
$46,573
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Всего в 8 км от Вильнюса Кафедральный собор двух коттеджей на улице Ружутинес, Вильнюс, соот…
$284,029
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Дом в Vingininkai, Литва
Дом
Vingininkai, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Военный дом в Вингининкае: Когда космос становится преимуществом, а не проблемой Просторный…
$103,665
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Дом в Ulyskai, Литва
Дом
Ulyskai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в Улыкийском км. В Алитус Рэй. Усадьба в окружении природы с просторным 4,…
$69,833
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Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ИНОВАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПРОСТРАНСТВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТРИБУТЫ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЙ…
$217,250
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Дом в Daumantai, Литва
Дом
Daumantai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
S18 Дом мечты – это то, о чем мы мечтаем чаще всего. Потому что здесь мы строим Самые красив…
$186,632
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Отправка Космического Дома, СТРАНА КРУД МИСТО Если вы ищете просторный и комфортабельный дом…
$637,617
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$405,756
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Престижный район Лампеджиай предлагает эксклюзивный дом современной архитектуры на побережье…
$1,33 млн
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 710 м²
Количество этажей 2
Продается в тишине, подлинности и эстетике, стоя на окраине города Арвидус. Усадьба Бездонов…
$1,16 млн
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Дом в Serksnenai, Литва
Дом
Serksnenai, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Домохозяйство запрещено Деревня приданого, в тихой и упорядоченной обстановке, продается под…
$197,082
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Мы продали наш NAM с 20-ти ARM FLAT! В Лчунаве, Кедайняйский район, каменный дом с участком…
$34,405
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Дом в Гинкунай, Литва
Дом
Гинкунай, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Отправка пространства 4 МЕГРУЗНЫХ ДОМОВ с огромным блоком 24,03 А, СТРАНА СЕВЕРНОГО МИСТО И…
$283,604
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Дом для продажи Guobų g. Neveronys, всего 7 минут до Каунаса. Площадь 80 кв.м, 1 этаж Прода…
$288,667
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Дом в Tintiniskes, Литва
Дом
Tintiniskes, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продажа современного дома в основе природы!!! Дом Valley Street 19 - это эксклюзивное совре…
$481,467
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа новых домов А + СУБЛОКАТНЫЕ ДОМЫ С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА, ВИЛЬНИУС МИСТЕ, ПРОЕКТ МОДЕРНУС С…
$303,737
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Поиск недорогой недвижимости с реальным потенциалом Часть дома площадью 41,79 кв.м. продает…
$21,994
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Дом в Pasiliai, Литва
Дом
Pasiliai, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Недавно созданный блок, граничащий с Вильнюсом 4-комнатный дом с гаражом на 2 машины продает…
$343,154
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