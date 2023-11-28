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Дома в Литве

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1 396 объектов найдено
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Вильнюс, Литва
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Вильнюс, Литва
Комнаты 6
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
€629,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
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Capital
Языки общения: English
+37067185211 raimondas.gandrimas@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
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Capital
Языки общения: English
+37067185211 raimondas.gandrimas@capital.lt
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
€880,000
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Capital
Языки общения: English
+37069998676 ieva.kastaunaite@capitalrealty.com
Дом с Local electricity в Каунас, Литва
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€48,000
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Capital
Языки общения: English
+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Гарлява, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Гарлява, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€230,000
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Capital
Языки общения: English
+37065770076 ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Дом с газовым отоплением в Lapes, Литва
Дом с газовым отоплением
Lapes, Литва
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€269,000
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Capital
Языки общения: English
+37067763777 giedre.lekaviciene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
€70,000
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Capital
Языки общения: English
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt
Дом с Furnace heating в Варена, Литва
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
€20,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
€139,500
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Capital
Языки общения: English
+37061274742 ana.narbuntiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€199,500
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Capital
Языки общения: English
+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
€360,000
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Capital
Языки общения: English
+37063707311 arturas.svedas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
€129,999
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Capital
Языки общения: English
+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€139,000
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Capital
Языки общения: English
+37067590968 dmitrij.presnov@capitalrealty.com
Дом с центральным отоплением в Каунас, Литва
Дом с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
€449,000
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Capital
Языки общения: English
+37064007784 rimgaudas.mazeika@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€139,000
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Capital
Языки общения: English
+37062114223 marius.jankauskas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Вильнюс, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
€24,000
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Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
€435,000
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Capital
Языки общения: English
+37063999555 egle.grazenaite@capital.lt
Дом с гаражом, с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Capital
Языки общения: English
+37064007767 lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Rinkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
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Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
€19,000
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Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Kreslynai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Kreslynai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛИУМ ДВА ДОМА В ОСМОТРЕННОМ МЕСТЕ ЖДУТ НОВУЮ СЕМЬЮ!! ------------------------…
€99,999
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Capital
Языки общения: English
+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 3
УКАЗАНА НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА МАЛЫЙ ДОМ С 8 А. СКЛЫПУ В ВИЛЛИОН, ПИКУЛО Г. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ…
€290,000
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Capital
Языки общения: English
+37063999555 egle.grazenaite@capital.lt
Дом с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
ПАТОГУС, ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДОМ В НЕКОТОРЫХ ЗАЛИВАХ СО ВСЕЙ БЕЛОЙ И БУИТИНОВОЙ ТЕХНИКО…
€297,000
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Capital
Языки общения: English
+37068586389 vaida.verseckiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ПОДЕЛИТЬСЯ ERDVUS И КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 4 КОМНАТЫ ПОДЛОЦИРОВАННЫЙ ДОМ В ДОМИКАЦИИ. AD…
€219,900
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Capital
Языки общения: English
+37063999555 egle.grazenaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Naujukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujukai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу Cretingo r. sau., Ginger sen., Erlena, Salant g. с 16 в. участок и здан…
€45,000
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Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Литве

с бассейном
недорогая
элитная
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