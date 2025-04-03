Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Молетай
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Молетай, Литва

1 объект найдено
Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
В Молетай улица Труда продается в 100,57 кв.м. бревенчатого жилого дома с сауной и фермерски…
$59,815
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов