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Дома в Векшняй, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Векшняй, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Векшняй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
€23,000
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