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Дома в Неринга, Литва

3 объекта найдено
Дом в Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
€2,24 млн
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Capital
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Дом с Local electricity в Неринга, Литва
Дом с Local electricity
Неринга, Литва
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
В ОДНОМ ДОМЕ ПОБЕДИВШИЕ КУРОРТЫ - В ПРЕСИЛЕ, ЖИЛОЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОРПУСОМ. Прей…
€2,35 млн
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с центральным отоплением в Неринга, Литва
Дом с центральным отоплением
Неринга, Литва
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
В месте проведения испытаний центр Нидоса составляет 325,03 кВ. М. КВАРТИРА. Двухэтажное эле…
€1,48 млн
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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