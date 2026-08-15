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Аренда недвижимости на длительный срок в Литве

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Вильнюс
213
Каунас
113
Паланга
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471 объект найдено
Коммерческое помещение 105 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 105 м²
Каунас, Литва
Площадь 105 м²
Этаж 1
- КОНВЕРАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ АЛЛОВАНСОВ В МЕЛКОМ ЦЕНТРЕ, ТРАК Г.! - Совместная работа со всеми …
$523
в месяц
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Коммерческое помещение 33 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 33 м²
Каунас, Литва
Площадь 33 м²
Этаж 2
Одно из самых мобильных мест Каунаса - Savanorių pr. 187 номеров в эксклюзивном дизайн-бизне…
$418
в месяц
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Коммерческое помещение 600 м² в Salos, Литва
Коммерческое помещение 600 м²
Salos, Литва
Площадь 600 м²
Этаж 3
Коммерческие пациенты 600 кВ. M. GIVEN IN QUALITY GIVEN ON GEETS G. 12. ___________ Принципы…
$4,173
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Клайпеда, Литва
Коммерческое помещение 50 м²
Клайпеда, Литва
Площадь 50 м²
Этаж 1
Арендуйте парикмахерское место в современном салоне красоты в Клайпеде! Ищете удобные, стиль…
$290
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
МСФО (IFRS) 7.20(a)(ii) 2. Каунэ Ты в середине. Лучшее место в жизни для студентов и молодеж…
$460
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Семьи 2 капусты были с Терай Хит Г., Антиквар. Мы заботимся о животных. __________ Принципы:…
$941
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
Коммерческое помещение 56 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 56 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 56 м²
Этаж 3
Кроме того, Комиссия отмечает, что аэропорт не смог покрыть расходы по соглашению об обслужи…
$650
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/6
ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДЕРУСА В МОДЕРНИИ Есть множество развлекательных и досуговых мест: магазины, к…
$997
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Этаж 2/2
Квартира площадью 29 кв.м. для аренды в удобном месте Каунаса, только на холме Алексотас, ул…
$687
в месяц
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Коммерческое помещение 80 м² в Raudondvaris, Литва
Коммерческое помещение 80 м²
Raudondvaris, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
Современное производство / Индустрия / СТОРОГИЕ ПРЕМИСЫ С СТОИЛЬСТВАМИ - TOYS G., RED, VILNI…
$696
в месяц
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Коммерческое помещение 435 м² в Gaizenai, Литва
Коммерческое помещение 435 м²
Gaizenai, Литва
Площадь 435 м²
Этаж 1
КОМПАРИЗОН С 435 кв.м до 7500 кв.м, вы должны адаптировать помещения и настроить свою деятел…
$252
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный коттедж для аренды с двумя участками в Авижиении __________ Общий: - Цена: 1350 …
$1,434
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Коммерческое помещение 212 м² в Raudondvaris, Литва
Коммерческое помещение 212 м²
Raudondvaris, Литва
Площадь 212 м²
Этаж 1
Потери 188,50 кв.м. Стораг и 22 кв.м. БИУРАС ТОЙС В ТАЛЛ Г., КРАСНЫЙ, ВИЛЬНИУС РАЖ КАПИТАЛЬН…
$1,825
в месяц
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Коммерческое помещение 671 м² в Zaliukes, Литва
Коммерческое помещение 671 м²
Zaliukes, Литва
Площадь 671 м²
Этаж 1
ПРОДУКЦИЯ, СТОРОГА, СЕРВИСЫ, ТОРГОВЛЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ Принципы: - Помещения …
$2,087
в месяц
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Коммерческое помещение 1 478 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 1 478 м²
Паневежис, Литва
Площадь 1 478 м²
Этаж 1
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА В ПОЛНОМ - ФУНКЦИОННЫЕ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИИ С АДМ…
$3,756
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
ПУЭЛЬ Г. 35А, ВИЛЬНИУССКИЙ НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДВУХ АНГАЛЕЙ С ТЕРАСОЙ. Паупис - исторический с…
$1,177
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Свежий свет и молнии, где зафиксировано 2 камба. СВОЮ СВОЮ СВОЮ СВОЮ СВОЮ СВОЮ СВОЮ СВОЮ СВ…
$921
в месяц
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Коммерческое помещение 405 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 405 м²
Каунас, Литва
Площадь 405 м²
Этаж 2
Номера для аренды 405,46 кв.м. Drobės g. 62, Kaunas. __________ Хочешь посмотреть его вживу…
$1,484
в месяц
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
Никаких обвинений! Квартира уже бесплатная! Недавно меблированная 1-комнатная квартира с ба…
$520
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Коммерческое помещение 59 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 59 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 59 м²
Этаж 2
ДИФФЕРЕНТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИОННЫЙ СЕЛЕКЦИЯ АРЕЙНЫХ ПИГОВ В ОРЛАХ ВИЛЬНИУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - СА…
$684
в месяц
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Заключённая часть дома в Роу, Рэдиллер ПЛ. - Больше пространства, привилегий и привилегий, ч…
$749
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/9
Светлая и теплая 3-х комнатная квартира в аренду в удобном месте! = = = = = = = = = = = = = …
$580
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/21
Посадка 1 Кастл-Буттер в Коэнсионе! Это СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СИГНИФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДИСТРИБУЦИ…
$634
в месяц
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Коммерческое помещение 45 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 45 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 45 м²
Этаж 3
Поэтому Комиссия приходит к выводу, что рассматриваемые меры представляют собой государствен…
$524
в месяц
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Коммерческое помещение 303 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 303 м²
Каунас, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 2
Потери новых организаций Приглашаю вас ознакомиться с административными объектами рядом с г…
$2,283
в месяц
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Коммерческое помещение 240 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 240 м²
Каунас, Литва
Площадь 240 м²
Этаж 2
Колонны адвентистских адвантажей, установленные в G.104. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНТРИБУЦИЯ, РЕШЕНИЕ…
$1,767
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Офис в Вильнюс, Литва
Офис
Вильнюс, Литва
Количество этажей 17
Аренда офисных помещений в новых офисных сданиях класса А+ и А++ Минимальный срок арен…
$1,075
в месяц
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Коммерческое помещение 750 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 750 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 750 м²
Этаж 1
Кредит в Окружающей среде, хороший G. 22 E Исключенный уровень 750 КВ. СТОРОГА - АНГАРО ГРОУ…
$2,319
в месяц
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Коммерческое помещение 1 350 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 1 350 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 1 350 м²
Этаж 1
Кредиты на 1 350 кВ. 1-й раз с Рампой, Роллером Келем, Вильнюмом. Просторные коммерческие п…
$10,782
в месяц
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
EXPOSURES G. 137, VILNIUS Принципы: - возможный срок аренды от 6 месяцев; - место LABAI - б…
$2,304
в месяц
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