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Дома в Клайпедский уезд, Литва

дуплексы
3
157 объектов найдено
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
€880,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Naujukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujukai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу Cretingo r. sau., Ginger sen., Erlena, Salant g. с 16 в. участок и здан…
€45,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Stillroom в Gaideliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Stillroom
Gaideliai, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
€125,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Гаргждай, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Гаргждай, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
ВЫБРАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается чрезвычайно контролируемый…
€270,000
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
€115,000
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Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€180,000
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
€238,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Паланга, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный дом в бутик-стиле в самом сердце Паланги, с впечатляющим мансардой и тер…
€950,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Просторные коттеджи, спроектированные командой талантливых архитекторов, продаются в св. Каж…
€155,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€214,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
€160,950
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Дом с балконом, с гаражом в Kuliai, Литва
Дом с балконом, с гаражом
Kuliai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€145,000
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Дом с With furniture, с сигнализацией, с Furnace heating в Ausbikavis, Литва
Дом с With furniture, с сигнализацией, с Furnace heating
Ausbikavis, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
€70,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
€214,500
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Дом с With furniture, с газовым отоплением, с Stillroom в Паланга, Литва
Дом с With furniture, с газовым отоплением, с Stillroom
Паланга, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
€250,000
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
€160,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Клайпеда, Литва
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
€265,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€214,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€214,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Voveriskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Voveriskiai, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
€62,000
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
€172,350
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
€172,350
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Дом с асфальтированной дорогой в Zemaitkiemis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Zemaitkiemis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€42,500
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
€350,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
€290,000
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
€180,000
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В ОДНОМ ВЫСОКОМ ДОМЕ, ПОСЛЕДНЯЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА…
€284,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Svencele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Svencele, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
€430,000
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Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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