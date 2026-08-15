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Коммерческая недвижимость в Литве

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311 объектов найдено
Инвестиционная 560 м² в Молетай, Литва
Инвестиционная 560 м²
Молетай, Литва
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Административно-коммерческое помещение на ул. П.Цвиркос, Молетай, Литва Для получения бол…
$361,854
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Коммерческое помещение 2 563 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 2 563 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 2 563 м²
Отправка ИНВЕСТИЦИОННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И СТРАГИРОВАННЫ…
$2,04 млн
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Коммерческое помещение 124 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 124 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ДЕЛАТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ Премии на дороге G - Максимум и Серьезные Арены Цена была снижена…
$358,331
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Коммерческое помещение 722 м² в Ramonai, Литва
Коммерческое помещение 722 м²
Ramonai, Литва
Площадь 722 м²
Этаж 1
Продажа керамических изделий с помощью AUDIBLE RAMEN K.SAV Рамоны - деревня в муниципалитет…
$69,558
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Коммерческое помещение 1 149 м² в Pabalve, Литва
Коммерческое помещение 1 149 м²
Pabalve, Литва
Площадь 1 149 м²
Этаж 1
Продаются коммерческие помещения, расположенные в районе Тельшяй. В миле отсюда. Помещения м…
$52,169
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Коммерческое помещение 169 991 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 169 991 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 169 991 м²
Подвергнутый индивидуальному решению - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TAC…
$4,06 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 71 м² в Тяльшяй, Литва
Коммерческое помещение 71 м²
Тяльшяй, Литва
Площадь 71 м²
Этаж 2
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОРРЕКЦИЙ!!! Административные помещения площадью 71,40 кв.м. с …
$78,137
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Коммерческое помещение 890 м² в Молетай, Литва
Коммерческое помещение 890 м²
Молетай, Литва
Площадь 890 м²
Этаж 1
Хорошо развитый и известный комплекс «ASVEJS POILSIAVIETIES» продается в районе Молет, недал…
$1,36 млн
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Коммерческое помещение 712 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 712 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 712 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО / РЫНОЧНОГО АЛЛОКАЦИИ 712 КВ.М. Г. 220, I-I. > Таблица Общи…
$1,17 млн
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Коммерческое помещение 139 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 139 м²
Паневежис, Литва
Площадь 139 м²
!!! Проект G.20A с потерей 3,63 АРМ. СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…
$85,673
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Коммерческое помещение 453 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 453 м²
Каунас, Литва
Площадь 453 м²
Этаж 1
Первоначальный коммерческий PREMISES IN THE MILK CENTRE - СВОБОДНЫЙ АЛЕРТ Эксклюзивные комме…
$1,74 млн
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Коммерческое помещение 890 м² в Русне, Литва
Коммерческое помещение 890 м²
Русне, Литва
Площадь 890 м²
Этаж 1
Он продается в эксклюзивном месте, недалеко от Немо, здание почти 900 м 2 в Румнау, идеально…
$312,073
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Коммерческое помещение 1 736 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 1 736 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 1 736 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения продаются в центре города Шяуляй - инвестиции, на которые стоит обрат…
$1,59 млн
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Коммерческое помещение 464 м² в Варена, Литва
Коммерческое помещение 464 м²
Варена, Литва
Площадь 464 м²
Этаж 1
Административные помещения для продажи в Варене, Rūstų g. 55. Стратегически хорошее место р…
$46,125
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Коммерческое помещение 395 м² в Tryskiai, Литва
Коммерческое помещение 395 м²
Tryskiai, Литва
Площадь 395 м²
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО - ПРОИЗВОДСТВО - СТОРОЖНЫЙ ПРЕМИУМ Адрес: Bokšto g. 19, Trakai,…
$54,487
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Коммерческое помещение 786 м² в Вилкавишкис, Литва
Коммерческое помещение 786 м²
Вилкавишкис, Литва
Площадь 786 м²
Этаж 1
Продается кафе с коммерческими и вспомогательными помещениями, общей площадью 786,39 кв.м. …
$289,826
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Коммерческое помещение 66 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 66 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 66 м²
Этаж 1
Продажа света, эрдвий и функционеры в сенамисе! ___________ Общий: - Адрес: Latako g. 1; - О…
$281,217
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Коммерческое помещение 64 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 64 м²
В Старом городе продается 120 кв.м. номеров. Вы можете купить меньшую часть 64 кв.м., и это …
$169,477
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Коммерческое помещение 788 м² в Karklenai, Литва
Коммерческое помещение 788 м²
Karklenai, Литва
Площадь 788 м²
Этаж 2
КОММЕРЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ФИЛДЕ - ПУКИ ДОСТУПНОСТЬ К РАЗВИТИЯМ БИЗНЕСА! Пи…
$84,629
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Коммерческое помещение 1 478 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 1 478 м²
Паневежис, Литва
Площадь 1 478 м²
Этаж 1
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА В ПОЛНОМ - ФУНКЦИОННЫЕ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИИ С АДМ…
$519,425
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Коммерческое помещение 500 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
ПОСЛЕДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТВЕТСТВЕНИЯ ЕРДВИО500 КВ.М. НА ПЛАВАХ ДОМОВ. В настоящее вре…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 240 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 240 м²
Каунас, Литва
Площадь 240 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ОБЪЯВЛЯТЬ СЕРВИЗИЧЕСКИЕ СИГНИФИКАНТНЫЕ ЧАСТИ В СТРАНЕ! -------------------------------…
$349,716
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Коммерческое помещение 560 м² в Молетай, Литва
Коммерческое помещение 560 м²
Молетай, Литва
Площадь 560 м²
Этаж 1
В центре Молетая Альберто Яунишкио г. 16 продается частное офисное здание площадью 560,15 кв…
$405,756
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Коммерческое помещение 756 м² в Тракай, Литва
Коммерческое помещение 756 м²
Тракай, Литва
Площадь 756 м²
Этаж 1
ПРОЕКТ РАЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПУТЕШЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ! На карьере Эфера Общая площадь здания сост…
$869,478
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Коммерческое помещение 124 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 124 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Этаж 1
Продаются светлые и уютные помещения площадью 124 кв.м., в парке Оз, в районе Балтуппи. Поме…
$409,883
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Коммерческое помещение 231 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 231 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 231 м²
Этаж 2
Административные помещения продаются в бизнес-центре в Шалаукте. Помещения идеально подходят…
$404,023
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Коммерческое помещение 63 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 63 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
Отправляю 63 КВ. М. Студия во второй главе! - Это отличный выбор для тех, кто ищет жилье в с…
$342,856
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Коммерческое помещение 190 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 190 м²
Каунас, Литва
Площадь 190 м²
Этаж 2
PUKUS COMMERCIAL BUILDINGS WITH LIGHTER OF 5.15 WARS, TOME PROSPECT!!! Предлагаем приобрести…
$575,498
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Коммерческое помещение 3 339 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 3 339 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 3 339 м²
Количество этажей 5
Продается участок (арендуемый у государства) с проектом гостевого дома. Территория - 0…
$1,09 млн
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Коммерческое помещение 100 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 100 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 100 м²
Этаж 1
В Вильнюсе, на улице Балтупио, помещения продаются в «Проекте парка Йоманто» (около улицы Ге…
$316,674
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