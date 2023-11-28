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Коммерческая недвижимость в Литве

Вильнюс
71
Каунасский уезд
69
Клайпедский уезд
46
Каунас
39
Паневежский уезд
20
Шяуляйский уезд
17
Алитусский уезд
14
Клайпеда
14
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296 объектов найдено
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паланга, Литва
Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating в Биржай, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 3 082 м²
Этаж 1
€500,000
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Capital
Языки общения: English
+37066522109 povilas.gintautas@capitalrealty.com
Коммерческая в Кедайняй, Литва
Коммерческая
Кедайняй, Литва
Площадь 2 203 м²
Этаж 1
€390,000
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Capital
Языки общения: English
+37069811166 regimantas.malakas@capital.lt
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 37 м²
Этаж 4
€29,995
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Capital
Языки общения: English
+37068719298 vaida.kalinauskaite@capital.lt
Коммерческая с кондиционером в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€79,000
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Capital
Языки общения: English
+37069995247 gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Коммерческая в Панямуне, Литва
Коммерческая
Панямуне, Литва
Площадь 334 м²
Этаж 1
€22,500
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Capital
Языки общения: English
+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Коммерческая в Расейняй, Литва
Коммерческая
Расейняй, Литва
Площадь 100 м²
Этаж 1
€25,000
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Capital
Языки общения: English
+37063006322 raminta.trakimaviciene@capitalrealty.com
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 56 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ТЕКУЩЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТЕПЛО! ПАТАЛП МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТОРГОВЛЕ ИЛИ ДРУГИ…
€140,600
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Capital
Языки общения: English
+37067358066 indre.paludneviciute@capital.lt
Коммерческая в Pupkaimis, Литва
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
Площадь 745 м²
Этаж 1
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
€14,900
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Capital
Языки общения: English
+37069995247 gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Коммерческая в Rinkunai, Литва
Коммерческая
Rinkunai, Литва
Площадь 99 м²
Этаж 1
€39,900
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Capital
Языки общения: English
+37069811166 regimantas.malakas@capital.lt
Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€32,256
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Capital
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+37063163633 andrius.sudeikis@capitalrealty.com
Коммерческая с Local boiler-room в Mazonai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Mazonai, Литва
Площадь 590 м²
Этаж 1
€270,000
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Capital
Языки общения: English
+37063006322 raminta.trakimaviciene@capitalrealty.com
Коммерческая в Каунас, Литва
Коммерческая
Каунас, Литва
Площадь 29 м²
Этаж 1
€42,000
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Capital
Языки общения: English
+37060667577 raimondas.staras@capitalrealty.com
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Каунас, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
Площадь 132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€99,000
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Capital
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+37064007767 lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Ramuciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Этаж 1
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
€299,500
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Capital
Языки общения: English
+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€32,256
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Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 16 м²
Этаж 1
€19,900
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 17 м²
Этаж 1
€35,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Pateklenai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Pateklenai, Литва
Площадь 431 м²
Этаж 1
€330,000
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Capital
Языки общения: English
+37069907595 gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Коммерческая с Local electricity в Вилкавишкис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Вилкавишкис, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€125,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Коммерческая в Аникщяй, Литва
Коммерческая
Аникщяй, Литва
Площадь 39 м²
Этаж 1
€5,200
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Capital
Языки общения: English
+37068468899 ana.zvikiene@capitalrealty.com
Коммерческая с центральным отоплением в Вильнюс, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 20 м²
Этаж 1
€59,700
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Capital
Языки общения: English
+37063603556 ignas.zabarauskas@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 48 м²
Этаж 1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€110,000
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Capital
Языки общения: English
+37060055274 virginijus.venckauskas@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Судерве, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
Площадь 400 м²
Этаж 1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€350,000
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Capital
Языки общения: English
+37060499665 artur.bogdevic@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Вильнюс, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 1
ПРОДАВАТЬ ПОЛНО В ПАТАЛЬПЕ В ОКНЕ СЕКТИВНОГО МЕСТА, НОВЫЙ, А.ВИВУЛЬСКИЙ Г. 15 ! ПАТРАЙН ПРЕД…
€160,000
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Capital
Языки общения: English
+37062403456 artur.savickij@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Кедайняй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 47 м²
Этаж 1
Продажа номеров – Shop. На пересечении улиц Наугардук и Альгирдо, в высокой части Нового г…
€125,000
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Capital
Языки общения: English
+37067014116 sergej.borisov@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Кедайняй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Capital
Языки общения: English
+37068347881 karolis.milius@capitalrealty.com
Коммерческая в Urneziai, Литва
Коммерческая
Urneziai, Литва
Площадь 272 м²
Этаж 2
€20,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Коммерческая с центральным отоплением в Клайпеда, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 1 316 м²
€1,07 млн
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Capital
Языки общения: English
+37067680497 lukas.kontrimas@capitalrealty.com

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