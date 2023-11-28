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Коммерческая недвижимость в Литве
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296 объектов найдено
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Инвестиционная 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
5
4
104 м²
3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Furnace heating
Биржай, Литва
3 082 м²
1
€500,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37066522109
povilas.gintautas@capitalrealty.com
Коммерческая
Кедайняй, Литва
2 203 м²
1
€390,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069811166
regimantas.malakas@capital.lt
Коммерческая
Вильнюс, Литва
37 м²
4
€29,995
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068719298
vaida.kalinauskaite@capital.lt
Коммерческая с кондиционером
Каунас, Литва
49 м²
1
ПРОДАЕТСЯ В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СЕНАМЕСТ В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ JONAVA GATVIN LAST PATALPOS! По…
€79,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069995247
gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Коммерческая
Панямуне, Литва
334 м²
1
€22,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069355008
stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Коммерческая
Расейняй, Литва
100 м²
1
€25,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37063006322
raminta.trakimaviciene@capitalrealty.com
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Local boiler-room
Каунас, Литва
56 м²
1
ПРОДАЖА ТЕКУЩЕГО КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В ТЕПЛО! ПАТАЛП МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ТОРГОВЛЕ ИЛИ ДРУГИ…
€140,600
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067358066
indre.paludneviciute@capital.lt
Коммерческая
Pupkaimis, Литва
745 м²
1
Продается в Пупкаймио к.Юрбарко р. на красном одноэтажном кирпиче 745 кв. М. м. здание с 50-…
€14,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069995247
gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Коммерческая
Rinkunai, Литва
99 м²
1
€39,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069811166
regimantas.malakas@capital.lt
Коммерческая
Кретинга, Литва
144 м²
1
€32,256
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37063163633
andrius.sudeikis@capitalrealty.com
Коммерческая с Local boiler-room
Mazonai, Литва
590 м²
1
€270,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37063006322
raminta.trakimaviciene@capitalrealty.com
Коммерческая
Каунас, Литва
29 м²
1
€42,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060667577
raimondas.staras@capitalrealty.com
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Каунас, Литва
132 м²
ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ! Лучшее место для бизнеса -…
€99,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064007767
lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
370 м²
1
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
€299,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060556625
ceslovas.savickas@capital.lt
Коммерческая
Кретинга, Литва
144 м²
1
€32,256
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Коммерческая
Вильнюс, Литва
16 м²
1
€19,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Коммерческая
Вильнюс, Литва
17 м²
1
€35,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Pateklenai, Литва
431 м²
1
€330,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069907595
gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Коммерческая с Local electricity
Вилкавишкис, Литва
144 м²
1
€125,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Коммерческая
Аникщяй, Литва
39 м²
1
€5,200
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068468899
ana.zvikiene@capitalrealty.com
Коммерческая с центральным отоплением
Вильнюс, Литва
20 м²
1
€59,700
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37063603556
ignas.zabarauskas@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
48 м²
1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€110,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060055274
virginijus.venckauskas@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
400 м²
1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€350,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060499665
artur.bogdevic@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вильнюс, Литва
54 м²
1
ПРОДАВАТЬ ПОЛНО В ПАТАЛЬПЕ В ОКНЕ СЕКТИВНОГО МЕСТА, НОВЫЙ, А.ВИВУЛЬСКИЙ Г. 15 ! ПАТРАЙН ПРЕД…
€160,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062403456
artur.savickij@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
336 м²
1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
47 м²
1
Продажа номеров – Shop. На пересечении улиц Наугардук и Альгирдо, в высокой части Нового г…
€125,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067014116
sergej.borisov@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Кедайняй, Литва
336 м²
1
Здание административного назначения на продажу в самом центре города Котен. Центральное горо…
€140,000
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Capital
Языки общения: English
+37068347881
karolis.milius@capitalrealty.com
Коммерческая
Urneziai, Литва
272 м²
2
€20,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919
laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Коммерческая с центральным отоплением
Клайпеда, Литва
1 316 м²
€1,07 млн
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067680497
lukas.kontrimas@capitalrealty.com
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