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21 объект найдено
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Плунге, Литва
151 м²
1
Хороший дом на продажу с 11.89 утра участок жилой недвижимости в PLUNGER Bridge g. .27. Дом …
€180,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Laizuva, Литва
83 м²
1
СОДЫ БОРИДИНАТА В ГОРОДЕ ЗЕЛЁНОМ - МАЛО Г. 7 ЖИЛОЙ ДОМ 82,70 кв.м. СО ЗДАНИЕМ ПОМОЩИ И СКЛИП…
€37,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м²
1
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
€22,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Векшняй, Литва
62 м²
2
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
€23,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Troskuciai, Литва
80 м²
2
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
€63,500
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Capital
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Дом с Furnace heating
Плунге, Литва
203 м²
1
€91,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Тяльшяй, Литва
247 м²
2
€177,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Мажейкяй, Литва
205 м²
2
€335,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Serksnenai, Литва
77 м²
1
ЖИЛОЙ ДОМ Paupio g. 7 В пустыне, небольшие области. СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ЗДАНИЯМИ И СКЛИПУ 29…
€50,000
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Capital
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Дом с гаражом
Мажейкяй, Литва
468 м²
3
ПРОДАЖА БОЛЬШОГО ДОМА ERDVUS, ЯРЛЫКИ УСПЕХА VOS 10 MINUČI ROAD POWER. ДОМ ТРИА ХАЙС, ПОЛНОЕ…
€285,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Racaliai, Литва
126 м²
1
ВЫБРАНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МАЛЕНЬКОМУ МАЛЕНЬКОМУ Р. НЕДЕЛЬНЫЙ СЕН., КЛАСС К., ЯРЛЫ…
€38,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kantauciai, Литва
76 м²
1
SODY SODY В УНИКАЛЬСКОМ МЕСТЕ МЫ ДУМАЕМ, ЧТО МАФИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ИЗОБРАЖЕНИЕМ БЕРЖО…
€75,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Kurmaiciai, Литва
73 м²
2
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
€60,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мажейкяй, Литва
107 м²
2
ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ДОМОЙ В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖНО КАПИТАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ…
€25,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Тяльшяй, Литва
135 м²
2
„ ВИД В ГОРОДЕ ПРАВ “ DONELIC G. ERDVUS ДОМ САМОЙ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ, ХОТИТ…
€109,500
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Capital
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Дом
Viestovenai, Литва
86 м²
1
SODY OF BUVUSE С ДОМАШНИМИ ПАМАТАМИ И 2,06 га ЗЕМЛИ СТРАНА ПЛАТЕЛ ECJER, УОГИЧЕСКИЕ НЕКОТО…
€23,800
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Capital
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Дом с Furnace heating
Kurmaiciai, Литва
101 м²
2
€58,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalnenai, Литва
122 м²
2
ДОМ 4 НОМЕРОВ С УКИНИЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫМ В ПИСЬМЕ. --------------------------------------------…
€40,000
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Capital
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Дом
Unguriai, Литва
580 м²
2
ВЫБЕРИЛ НЕКОТОРЫЙ ТУРИЗМ ДО СВЕТА ЭКДЖЕРА! СОДИБА В КОНКРЕТНОМ ХРИСТЕ ЦЕЛИ КРАСОТЫ. ЭТО ОДН…
€1,20 млн
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мажейкяй, Литва
130 м²
1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
€339,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Тяльшяй, Литва
3 000 м²
1
ЕДИНЫЙ ОДИН ИЗ САМОГО В ПРОДАЖЕ С АУТЕНТИЧЕСКИМИ ЗДАНИЯМИ В ТЕЛЕ. СОДИ ВОС ДЛЯ 80-ЛЕТНЕГО ТЕ…
€171,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Тельшяйский уезд, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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