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Дома с гаражом в Литве

Вильнюс
188
Каунас
102
Клайпеда
28
Паланга
37
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286 объектов найдено
Дом в Backininkai, Литва
Дом
Backininkai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу с 30 барным участком в Бачкинкай, Švenčionių r. sav. Дом продается со всеми з…
$39,900
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
ИНСТАЛЬТАЦИЯ ПАРТНЯ 111,50 м 2 КОТАГ, 4 КАСТЛ, С ЛУХИМИ 1 АРАС!! Вы можете приехать и жить с…
$227,999
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Дом в Кельме, Литва
Дом
Кельме, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Послал Мэрин Хаусхолд с Фарм Строителем на дороге G., БЕНЕФИЦЫ К., КЕЛМЕС Р. ✔ асфальтирова…
$136,800
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Дом в Дукштас, Литва
Дом
Дукштас, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Каменный жилой дом площадью 134 кв.м. в городе Дукшто, в Игналинском районе. Площадь участка…
$47,879
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
БОЛЬШАЯ ПРОДАЖА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ГИДОМ К КАНДИ И НЕРЕСУ! Отличное предл…
$376,200
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Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Этот просторный и качественный (построенный для себя) двухэтажный дом, идеально подходящий д…
$443,460
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Дом продается в закрытом и безопасном жилом квартале. Комфортабельный дом с 3 спальнями, 2 с…
$336,300
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Дом продается в престижном месте - в окрестностях Алексотского моста и фуникулера, с участко…
$171,000
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Качественный деревянный дом с гостевым домом на продажу в 45 км от Каунаса. Усадьба владеет …
$108,300
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Сале Яукус, Кималис Нам 4! Это идеальное решение для тех, кто ищет комфорт и готов жить сраз…
$427,500
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Дом в Keidziai, Литва
Дом
Keidziai, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Недалеко от Ясюнай, в деревне Кайдай продается жилой дом с продуктовым магазином и баром. До…
$166,440
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Дом в Тяльшяй, Литва
Дом
Тяльшяй, Литва
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
"Дайте Мизелю" Данелитис Г. ПАРИДАМАС ПРОСТРАННЫЙ ДЕМ. Разный дом, место и дорога? Это пред…
$108,300
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продажа жилья - Комфорт, Качественность и ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВИД изображение На туристической у…
$297,540
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продано два дома-дома-дома-каууне, Калниет Микрорайон. Смех в доме 6,72 года. Другие статусы…
$227,868
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Дом в Качергине, Литва
Дом
Качергине, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
128,97 кв. М. М. Часть дома и 10.31 Земельный заговор в Кагергине, Каунас Р.! Дом в особенно…
$133,954
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Продажа ТЕХНОЛОГИЙ, СВЕТ И КРЕДИТЫ, СТРАЩАЮЩИЕСЯ В КАЧЕСТВЕ! ...............................…
$426,319
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Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
A spacious and cozy house with a picturesque panorama for sale A well -sophisticated edge of…
$478,335
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Fresh air, bird chirping, peace - can become your daily routine! A brick building with a lar…
$86,989
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 676 м²
Количество этажей 2
In the prestigious Kaunas district, Freda, a house with a 26 -acre plot is sold! Functionall…
$815,529
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
НЕДАЛЕКО ОТ ДРУСКИНИНКАЯ ПРОДАЕТСЯ ДОМ С БАССЕЙНОМ У БЕРЕГА ОЗЕРА! _________________________…
$139,880
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Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ 4-КОМНАТНЫЙ ДОМ НА УЛ. ТИЛОС, РОКИШКИ! Построенный в 1967 году, тихий район и отл…
$51,808
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Современный и качественный меблированный просторный дом с гаражом и террасой во Фреде, Кауна…
$319,376
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Sending YOUR LABRENTIONS. The house is located in one of the most desirable Klaipeda microd…
$311,974
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
For sale a residential house in Šiauliai, Medding district, quiet Skroblų G., great access, …
$69,572
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный жилой дом площадью 184 кв.м с 12-этажным участком Oakuļiniai g., Bezdonių sen., …
$242,886
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Дом в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОДО ДОМЕХОЛД НЭТОЛИ ВХОД! ..................................................…
$59,316
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Дом в Didzioji Riese, Литва
Дом
Didzioji Riese, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
$416,852
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Проекты нового дома с эрдусскими сетями (6а) предназначены для того, чтобы молодые семьи мог…
$256,500
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Дом в Kalviskes, Литва
Дом
Kalviskes, Литва
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Exceptional offer for those who value a safe neighborhood, developed infrastructure and a qu…
$79,268
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Дом в Grikieniai, Литва
Дом
Grikieniai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продажа индивидуального имущества в гневе! ______________ Мы бесплатно подготовим для покупа…
$321,690
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