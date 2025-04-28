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Дома в Шальчининкай, Литва

2 объекта найдено
Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
50 усадьба в Шальчининкайском районе, Торишкю км. Это место, которое решительно подходит для…
$53,610
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Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$126,407
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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