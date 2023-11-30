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Дома в Паневежский уезд, Литва

77 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
€70,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
€19,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
€38,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ЧАСТЬ S Живого дома ERDVI. В GATVIEW, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ ЦЕНТР СТРАНЫ ПАНЕВЦИИ…
€165,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Slamai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Slamai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Naujikai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Naujikai, Литва
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
€11,500
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Papilys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Papilys, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
€109,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Slamai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Slamai, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
ДОМ МЕАВИНИЧЕСКИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В ГАТЧАЗЕ. ЭТО PATOG, ЧТОБЫ ЖИТЬ В МЕСТЕ – ЭКОЛОГИЧЕ…
€125,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
€39,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Пасвалис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Пасвалис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ВЫСОКИЙ КАРТОН РЕСТОРСНЫЙ ДОМ В ГРУППЕ ПТИЦЫ. ЭТО ПАТОГ, ЧТОБЫ ЖИТЬ МЕСТО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИ…
€69,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Панявежис, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
€37,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Биржай, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Жилой дом на продажу в Паскаль г. В городе сток. Дом удобно расположен – на одной из главных…
€49,500
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ПАЛАТЫ - СЕНАМИЕС Г., В КАНЕВВЬЮ. ПРОДАЖА ДОМАШНЕЙ ЧАСТИ ОБЩИЙ УЧАСТОК 49.33 КВ.М., 2 …
€9,500
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Панявежис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
€295,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€65,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Панявежис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€45,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
€55,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Рокишкис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Рокишкис, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая усадьба на продажу в 2016 году заняла 2-е место в районе Роккис. самая красивая…
€350,000
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Дом с Furnace heating в Pukiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pukiai, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
€18,600
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kalamoniskis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalamoniskis, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
€135,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
€188,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Krekenava, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Krekenava, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€30,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Панявежис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€71,500
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Pereksliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pereksliai, Литва
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
€90,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Kacimiskis, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Kacimiskis, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ - ДОМ В ПУТИРЕ, ПТИЦА. НАЗВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, ДЕВА, ВСЕ ПАТОГУМЫ, VONIOS ROOM – ГАЗ, …
€42,000
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Дом с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
€25,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating в Науяместис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Науяместис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Живой дом J. BASANAVIOR В GATVIEW, NEW, ПУТЬ КАНЕВЬЮ. НАИМЕНОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, ВИРТ ERDVI, ВС…
€41,900
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Дом с газовым отоплением в Seskai, Литва
Дом с газовым отоплением
Seskai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
АНАЛОГИ НЕ ИМЕЮТ ТЕЛА В МЕСТЕ ОСТАНОВКИ С НЕЙЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ 2 ХА ТВЕНКИН!!! ВОЗМОЖНОСТЬ …
€720,000
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Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением в Панявежис, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением
Панявежис, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
€270,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Slamai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Slamai, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Участок с бочками на продажу, Kęstutio g, Салаты ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 7000 Евро,…
€7,000
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Параметры недвижимости в Паневежский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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