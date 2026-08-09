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Дома в Паневежском уезде, Литва

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Паневежис
10
Биржай
4
Рокишкис
3
39 объектов найдено
Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
79 кв.м. часть дома в Венславишкио г. Паневежис. Земля, принадлежащая части дома - 3,63 века…
$73,036
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Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа 4 Камера Намас Г. Ролинг! 1967 год, строительство, тихая обстановка и идеальная инф…
$52,670
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Дом в Daukniskiai, Литва
Дом
Daukniskiai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
SODO NAM TO SOUTH SWITZERLAND WITH SKY 12.2 A - A LOCAL FOR YOUR POILSION! Не принимайте реш…
$41,437
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TekceTekce
Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Садовый дом у реки Левенс продается в г. Соду, Гассонск, Паневежский район. Контролируемый 7…
$34,123
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Дом продается с земельными участками в Биржае, Пасвалио г. Площадь дома - 66,03 кв.м. Площад…
$52,169
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Дом в Vainoriai, Литва
Дом
Vainoriai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продажа программного обеспечения в корме. К. Нем конструировался от фертилизов, экзплораторн…
$29,367
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Дом в Butkiskiai, Литва
Дом
Butkiskiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом, где начинается ваша новая история! Тихий угол в Паневежском районе - дом площадью 84 кв…
$102,070
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Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Дом продается с 4 аресами земельного участка Угнягесская улица, Купишкис. Есть сауна, гараж…
$66,961
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Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Продано четыре кабельных дома! В 1974 году строительство, спокойная обстановка и идеальная …
$81,276
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Дом в Tervydziai, Литва
Дом
Tervydziai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продажа содиума с собственной водой и 5 часов утра! ____________ Большой, аккуратный, просто…
$60,697
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Дом в Vizgiunai, Литва
Дом
Vizgiunai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
СОСТАВЛЕНИЕ АУТМЕНТАЦИИ С МАКСИМУМНОЙ ЛОГБОКОЙ В РЕЗУЛЬНОЙ АРЕ, ВИЗГИОРНОЙ ЦЕНОЙ, В РАДЕ НАТ…
$46,372
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Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Подтверждено строительство с первичным размещением земли 16.95 А, сид РАЙ. - БЕСПЛАТНАЯ ДИВЕ…
$230,322
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Дом в Kaubariskis, Литва
Дом
Kaubariskis, Литва
Площадь 29 м²
Количество этажей 1
Продажа SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 лет (выплескивание…
$17,915
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА В СЛОВОЙ ПОЛОВИНЕ, ЦЕНТРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПАНЧАСА. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, АКЦИОНЕРНАЯ …
$77,094
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Дом в Naujamiestis, Литва
Дом
Naujamiestis, Литва
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Посылаю Live Azard V. KUDIKOS IN GATV, NEW, LAST RAJ. Намас, два корма, весь набор. У нас ес…
$171,998
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Дом в Butkiskiai, Литва
Дом
Butkiskiai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом, где начинается ваша новая история! Тихий угол в Паневежском районе - дом площадью 84 кв…
$103,178
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Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Отправка UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! В 1982 году строительство, споко…
$101,828
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Отправляем пожилого Намаса Агаро Г., Строители. Дом находится в резиденции домовладений, реа…
$64,651
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Дом в Debikonys, Литва
Дом
Debikonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продажа ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕБИНАРЮ К. В большой зоне. Debickonys - небольшая деревня…
$44,415
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Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продажа жидкости с зарегистрированными картами, НАМО ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО АУТОРИЗАЦИЯ! В ую…
$76,805
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Дом в Kvetkai, Литва
Дом
Kvetkai, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Игра в рождение 20 войн в краю! Ищете уютную усадьбу с садом, зданием фермы и возможностью …
$17,280
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
ВОПРОСНЫЙ ПРЕМИУМ В ВИНЕ К. Продажа 124 кв.м. дома с 74 годами жизни. Дом в поле СТОВИЙСКОГО…
$99,546
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Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 642 м²
Количество этажей 2
Отправлено в дом в Эрдж-Слаухтерхаус, Роллинг Г., Стандарты, соединённые с пространством мыш…
$309,649
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Дом в Пасвалис, Литва
Дом
Пасвалис, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Дом продается в тихом и красивом городе Пушалото, район Пасвалис. Участок - 6-барное здание…
$17,390
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Дом в Skrebiskiai, Литва
Дом
Skrebiskiai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продал свой дом по цене. LIEPAS IN THE GATH - Стэйти, 1989 Коммуникации — ЭЛЕКТРА, Вода, уте…
$55,734
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Дом в Anciskiai, Литва
Дом
Anciskiai, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продано по предварительной цене, в домашней зоне - всего 13 000 €! Ищете дом в тихом месте, …
$15,476
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Необыкновенная усадьба с участком земли почти 6 га в Паневежском районе, Кракенавос сен., се…
$52,888
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Отправка резиденции в республику Гата, Строительные сооружения. У нас есть 3 KAMORIAI, VIRTU…
$42,894
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Отправка ЖИВОГО ХАЗАРДА Е. В ЛИУТКЕВИУС ГАТХ, ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ДОМОВУЮ КВАРТЕРУ ЦЕНТРА НЕГОТИА…
$111,120
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Дом в Пасвалис, Литва
Дом
Пасвалис, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продано Джеку Харкингу восстановленное жилище в бербере. Эти жилые помещения - окружающая пр…
$77,385
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Параметры недвижимости в Паневежском уезде, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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