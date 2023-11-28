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Земельные участки в Литве
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1 321 объект найдено
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Земельные участки
Bajorai, Литва
€1,000,000
2
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Земельные участки
Неверонис, Литва
€51,750
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067763777
giedre.lekaviciene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
€14,000
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Capital
Языки общения: English
+37068113686
inga.lialiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Eitminai, Литва
€22,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064616133
vytautas.liakas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€45,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060311811
ramunas.peciulaitis@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pazapsiai, Литва
€51,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065770076
ruslanas.fiodorovas@capital.lt
Земельные участки
Klabiniai, Литва
€30,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Buzeliai, Литва
€21,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064712580
agne.masloviene@capital.lt
Земельные участки
Электренай, Литва
ИСКЛЮЧЕНО СОДИ ВСЕ СТРАНОВЫЕ ТРАКИ Продается усадьба на живописном участке площадью 3,32 га…
€230,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068586389
vaida.verseckiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Birstonas, Литва
€65,000
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Capital
Языки общения: English
+37069907595
gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€290,000
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Capital
Языки общения: English
+37060311811
ramunas.peciulaitis@capital.lt
Земельные участки
Каунасский район, Литва
€34,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки
Каунасский район, Литва
€33,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки
Вильнюс, Литва
11.85 ARS, СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ, одиночные и биббовые жилые здания УПОМИНАЮТСЯ В ВОЕННЫХ.…
€78,000
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Capital
Языки общения: English
+37068842044
tatjana.makarova@capital.lt
Земельные участки
Karkle, Литва
€205,000
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Capital
Языки общения: English
+37061284714
armandas.musinskis@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Вильнюс, Литва
ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЫБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАРКЕТИНГОВ! Вы ищете место, которо…
€12,900
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Capital
Языки общения: English
+37060499665
artur.bogdevic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rinkunai, Литва
€37,500
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Capital
Языки общения: English
+37068264444
darius.urbonas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Шяуляй, Литва
ВЫБОР СВЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСЛЕДНЕГО НЕ СВЕТИТ! ХОТИТЕ СВОЕГО ПОБЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ…
€164,999
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Capital
Языки общения: English
+37060556625
ceslovas.savickas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Satijai, Литва
4 га земельного участка для продажи в Каунасском районе. Лисы старые. км. Имеется 1 га и см…
€89,900
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Capital
Языки общения: English
+37068022124
asta.konopkiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтос, Литва
ЛИКО ПОСЛЕДНИЙ СКЛИП! ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - площадь участка - 13,91 а; - Способ использования …
€14,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Spraksiai, Литва
€22,000
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Capital
Языки общения: English
+37068264330
zita.juchneviciene@capital.lt
Земельные участки
Medziukai, Литва
В народе юного возраста Ширвинт р. sav. два граничащих 1,16 га продаются; 0,28 га сельскохоз…
€8,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Вильнюс, Литва
Сельскохозяйственный участок для низкороссийского против продается в авторитетном месте. Уча…
€67,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068842044
tatjana.makarova@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€127,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741889
gintaras.jurgaitis@capital.lt
Земельные участки с подведенным электричеством
Bendoriai, Литва
Сельскохозяйственный участок для низкороссийского против продается в авторитетном месте. Уча…
€105,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068842044
tatjana.makarova@capital.lt
Земельные участки
Каунас, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€49,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060413505
aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€105,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37063789680
modestas.butkus@capitalrealty.com
Земельные участки
Каунас, Литва
€167,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки
Паланга, Литва
€67,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки
Каунас, Литва
€250,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
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