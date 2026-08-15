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Земля в Литве

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1 016 объектов найдено
Участок земли в Тракай, Литва
Участок земли
Тракай, Литва
Описание: Сельскохозяйственный участок для продажи 2 га Тракай радж. Сав. Варникай к. Озеро…
$34,779
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Участок земли в Pailiai, Литва
Участок земли
Pailiai, Литва
Сканирование с помощью НАМО ПРОЕКТА И АВТОРИЗАЦИИ СТРУКЦИИ ПАССЕНГЕРа К., Северный Рей. Отли…
$25,886
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Участок земли в Каунас, Литва
Участок земли
Каунас, Литва
Продажа жилого помещения ALEKSOTE, ARTILERY G., CAUNE - YOUR WHEEL NOW Ищете место для дома…
$147,589
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Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс, Литва
Смотри вниз! Общий: Адрес: Vilniaus r. sav. Уникальный Nr.: 4400-3987-6761 Основное целево…
$17,281
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Участок земли в Бирштонас, Литва
Участок земли
Бирштонас, Литва
Птица 42-летнего аграрного назначения Рядом с Башней Обзора Бирштонаса Ищете пространство …
$76,746
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Участок земли в Masionys, Литва
Участок земли
Masionys, Литва
Коммерческий участок продается рядом с Магистром Вильнюсом - Паневежис. Общий: • Адрес - Uk…
$884,552
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Участок земли в Luodkos, Литва
Участок земли
Luodkos, Литва
Литва. Zarasų rajonas. Gražutės regioninis parkas (территория регионального парка Gražutės).…
$807,670
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Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс, Литва
6-ти АРМ LOGBOOK OF THE HOUSEHOLD'S GROWTH SKG! Общий: • Адрес: Verbių skg., Naujoji Vilnia…
$51,266
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Участок земли в Каунас, Литва
Участок земли
Каунас, Литва
Паркидам 6.91 Жидкость дома на древней Панемуне. Расположение: рядом с «Panemunės šilas», «…
$217,238
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Участок земли в Raziskiai, Литва
Участок земли
Raziskiai, Литва
Паркидам 19.09 ЖИЗНЬ ДОМОВЫХ РОСНЕГ Г., КЛЮЧ К., КАУНО Р. Ищете просторный участок для строи…
$86,301
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Участок земли в Алитус, Литва
Участок земли
Алитус, Литва
Имущество 12,66 барного дома продается с разрешением на строительство в Дайнаве, Алитус. Ище…
$47,624
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Участок земли в Ragoziai, Литва
Участок земли
Ragoziai, Литва
Паркидам 29,11 лет домохозяйства пропадают в необорудованных частных домах людей Йонвы. Иде…
$34,203
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Участок земли в Vengerine, Литва
Участок земли
Vengerine, Литва
Этот участок площадью 61,72 ар, расположенный всего в 11 км от Рокишкиса, полностью подготов…
$60,778
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Участок земли в Tryskiai, Литва
Участок земли
Tryskiai, Литва
Продажа 27,07 участок Способ использования земли - жилые районы. Тип использования – строите…
$4,091
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Участок земли в Markunai, Литва
Участок земли
Markunai, Литва
В двух милях от Рудишкия. Сельскохозяйственный участок площадью 1,36 га продается в деревне …
$4,521
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Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс, Литва
25 земельный участок для продажи в Užugriovio, Vilniaus r. sav. Общий - Площадь участка - 2…
$64,438
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Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс, Литва
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДИСКЛЮЗИРОВАНИЕ ДЛЯ МУЛЬТИАНСКИХ ДЕВОЛЮЦИЯ В НОВОМ СЕЛЕКЦИОННОМ НОВОМ АНГЛЕ КВА…
$802,239
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Участок земли в Гинкунай, Литва
Участок земли
Гинкунай, Литва
Отправка 7 домовладений - размещение нормальных стран! 7 жилищных участков для строительств…
$14,432
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Участок земли в Каунас, Литва
Участок земли
Каунас, Литва
Отправляем 25 АРМ на дорогу! Возможные изменения в доме! Общий: ✅ Площадь участка: 25,00 ак…
$28,687
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Участок земли в Молетай, Литва
Участок земли
Молетай, Литва
80-а сельскохозяйственный участок в Дубинджай-к, Молетай-р.сав продается в красивом месте не…
$13,912
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Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс, Литва
Площадь Любительского сада продается в быстро развивающемся районе Павлина. Городские коммун…
$79,992
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Участок земли в Молетай, Литва
Участок земли
Молетай, Литва
Продажа сельскохозяйственной посылки 4,53 га Molėtai r., Luokesos sen., Janaukk Участок отли…
$45,024
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Участок земли в Каунас, Литва
Участок земли
Каунас, Литва
Продажа коммерческого оборудования в циркумстанцах! КОММОННЫЕ данные: • Местом участка являе…
$103,178
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Участок земли в Guduline, Литва
Участок земли
Guduline, Литва
Отправка ЖИЗНИ 1.09 ГА ИНДУСТРИЯ И СТОРОГА БРЮССЕЛЕЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ С АВТОРИЗАЦИЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВ…
$288,956
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Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс, Литва
Продажа 11,28 ARM SLAUGHTER OF CEREAL SODES 14th Street! - Коммуникация из города Висса Хор…
$161,488
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Участок земли в Voveriai, Литва
Участок земли
Voveriai, Литва
Подвергнутые удары 95а со статусом - доступ к отделению! Ищете место для жизни или инвестиц…
$63,776
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Участок земли в Кедайняй, Литва
Участок земли
Кедайняй, Литва
Место агрокультурного определения должно быть под контролем. Место: Vilainiai, Kėdainių raj…
$69,275
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Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс, Литва
Представьте себе место, где роскошь находится в контакте с миром природы! Этот эксклюзивный …
$416,190
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Участок земли в Giedraiciai, Литва
Участок земли
Giedraiciai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 305 а. Заявления: - Адрес участка - Šlevytr, Alionys …
$15,245
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Участок земли в Sliziskiai, Литва
Участок земли
Sliziskiai, Литва
Необыкновенный массив посылок площадью ± 18 га с размером ± 200 м Береговая линия и лес озер…
$873,686
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