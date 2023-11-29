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Дома в Каунасский уезд, Литва

388 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
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Дом с Local electricity в Каунас, Литва
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€48,000
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Дом с газовым отоплением в Lapes, Литва
Дом с газовым отоплением
Lapes, Литва
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€269,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Гарлява, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Гарлява, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€230,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€199,500
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
€129,999
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Дом с центральным отоплением в Каунас, Литва
Дом с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
€449,000
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Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€139,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
€435,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Дом с Furnace heating в Rinkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Kreslynai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Kreslynai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛИУМ ДВА ДОМА В ОСМОТРЕННОМ МЕСТЕ ЖДУТ НОВУЮ СЕМЬЮ!! ------------------------…
€99,999
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 3
УКАЗАНА НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА МАЛЫЙ ДОМ С 8 А. СКЛЫПУ В ВИЛЛИОН, ПИКУЛО Г. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ…
€290,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ПОДЕЛИТЬСЯ ERDVUS И КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 4 КОМНАТЫ ПОДЛОЦИРОВАННЫЙ ДОМ В ДОМИКАЦИИ. AD…
€219,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Каунас, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
€10,800
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Бальберишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Бальберишкис, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается в Приен Р., дом в центре Балбиршкис. Дом владеет фермерским зданием, колодцем и 11…
€18,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
KOTEDG ( BUTAS в двухкомнатном доме ) С 6 РАЗДЕЛОМ АРРИСА ПЕРЕД ОБРАЗЦОМ ОБРАЗЦОВ !!! ------…
€184,999
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Virbaliskiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Virbaliskiai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается качественный, элитный дом с самым красивым участком и видом на Каунас! Всего в 20 …
€450,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€269,999
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
€127,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
€159,900
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
€211,500
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
€189,900
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Дом с гаражом в Каунас, Литва
Дом с гаражом
Каунас, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
€239,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jure, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jure, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€36,000
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Дом с балконом, с бассейном, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
€289,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Каунас, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Каунас, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 3
€99,500
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Дом с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
€307,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
ОТКРЫТЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПУТИК ВАРИАНТ ХОЧЕТ ЖИТЬ ОТ УХОДА! ПРЕИМУЩЕСТВО: - Мелко меб…
€235,000
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Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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