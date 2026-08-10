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Дома в Каунасском уезде, Литва

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Каунас
91
Пренай
11
Кедайняй
11
Гарлява
5
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247 объектов найдено
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕН, НОВЫЙ РЕНУРСКИЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЗЕЛЕНЫХ . СОБСТВЕННЫЕ 6 А. СКЛИПАС В…
$915,850
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Дом в Kreslynai, Литва
Дом
Kreslynai, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Коттедж продается с прекрасным видом на реку Нерис. Коттедж с участком и прямым входом в рек…
$275,542
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Дом в Dubravai, Литва
Дом
Dubravai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Уютный садовый дом с сауной в закрытом районе - Дубрав, Каунасский район Ищете место, чтобы…
$61,124
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
В Дороге Дороги, в Природе Дома, в стране Жирел ТВЕНКУИН ПРОДАЕТСЯ ВАШ ДОМ! В Kaišiadorys, …
$310,548
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продажа NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - КОЛЛЕСАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Жилой дом площадью 93,21 кв. …
$232,282
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Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Сослал УБИЙЦУ С ДОМОМ ДЛЯ ГОРОШИХ ГОРОДСКИХ СИТИЗЕНОВ, ГЕДИМАТИН Г. ВСЕ МИДСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. …
$37,098
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Продажа блокированного дома во Фреди. Немецкое пространство, нормальная инсталляция. Семья, …
$331,445
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Вы можете найти все последние объявления о недвижимости CAPITAL на нашем сайте www.capital.l…
$409,234
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Дом в Islauzas, Литва
Дом
Islauzas, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Дом продается в Хате - отличное место для вашего будущего дома! ✔️ Местонахождение: Scrap, …
$59,455
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Дом в Kruvandai, Литва
Дом
Kruvandai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Ищете место, где вы можете построить дом своей мечты вокруг природы? Эта уютная усадьба нахо…
$63,762
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продажа модернуса, укомплектованного двухкомпонентным орехом, карсель G. Ищете современное, …
$304,536
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Класс + +, просторный дом в городе Каунас, новый домашний блок! В настоящее время запланиро…
$346,707
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ, ПОЛЬСКИЙ КУЛЬСИОН, РАМУССИТЕТ - Ваш цвет может быть низким! В городе Кауна…
$93,218
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%…
$276,556
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продажа домов в сыром виде Ищете дом в одном из самых престижных районов Каунаса? Двухэтажн…
$170,346
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Отправка живого дома со светом войны 15.45, Кейн. Домохозяйка сфотографировалась и обратилас…
$347,750
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
NaANO MIESTE, LIVE HOUSEHOLD, SALES HOUSEHOLDS WITH GUARANTEE AND FARM BUILDINGS. Здание фер…
$161,529
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
SALE OF HOUSEHOLD INSURINGOS g. 54, VILIJAMPOLE, KAUNE Ищете удобное и упорядоченное жилье …
$113,612
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Любимый, особенно аккуратный и вкусный одноэтажный коттедж, сочетающий в себе комфорт, функц…
$262,981
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Ищете дом в отличном месте? У нас есть предложение для вас! В центре города Приенай, ул. Ф. …
$62,882
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Дом в Teleiciai, Литва
Дом
Teleiciai, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Продажа Prabagus Namas, PUKIA LOCACIA! Ваш дом-дом-дом-приют!!! ДВИ ТЕРАСЫ, ЖИВИТЕ НАМ-КИЕМЕ…
$576,648
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Дом в Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Садовый дом "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Основная информация: • Участок - 12 …
$85,648
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Дом в Patranys, Литва
Дом
Patranys, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Жилой, деревянный дом с просторной площадью 39 арен и зданиями стоящего двора (гараж, фермер…
$100,859
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Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Отправляем дом с фамильными постройками на базис Ключевого Борда, Информация: Общая площа…
$52,300
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Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
SLAUGHTER WITH HOUSEHOLD GASTRO - PUKI PLACE FOR NEW START (альбом) кирпичный дом площадью …
$81,469
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Дом в Gervenupis, Литва
Дом
Gervenupis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ВАШЕ ВАШЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, НОВОЕ КОНСТРУКЦИОНАЛЬНОЕ ДОМОВОЙ К.! Отличное, тихое место для пр…
$118,071
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Дом в Zacisius, Литва
Дом
Zacisius, Литва
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Сад продается в деревне Закуциус. Я прошу тебя посмотреть! Преимущества: • Опрятное, тихое …
$55,987
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Дом в Жасляй, Литва
Дом
Жасляй, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Отправить часть дома! Цена 47000 евро Части дома продаются в районе Кайшиадорис в городе Ж…
$54,487
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
3-й дом-дом с 2-мя воинами и местом 8.69 в одном из лучших мест молока - участники Статуса! …
$382,821
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Продажа или майор долгосрочного рендера (не менее 12 месяцев) в закрытой кауне в свободном д…
$267,799
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Параметры недвижимости в Каунасском уезде, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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