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Дома в Мариямпольском уезде, Литва

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Мариямполе
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16 объектов найдено
Дом в Versiai, Литва
Дом
Versiai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продай свой дом в доме, этот RAJONE - €30 000! Ищете место, где вы можете построить дом сво…
$34,722
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Дом в Гудяляй, Литва
Дом
Гудяляй, Литва
Площадь 286 м²
Количество этажей 2
Здание усадьбы Гуделиус продано. Здание нуждается в ремонте. Участок, образовавшийся около з…
$11,593
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Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продано ваше жилище с фамильярными постройками, море, денежный рейл в спасении правительства…
$53,181
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Строить в Литвуане - Морской Сав., Локальный Сб. Пространство, Строить Пространство, Строить…
$69,442
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Дом в Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продажа Юношеского Дня Содо с кожей 12 А, она G, Лингиус К., Клипедос Р. Просторный садовый …
$185,489
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Дом в Кудиркос-Науместис, Литва
Дом
Кудиркос-Науместис, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Хороший дом для продажи в Kudirkos Naumiel недалеко от центра. Отличный доступ ко всем образ…
$31,804
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Продажа качественных товаров и услуг, света и желчи 2 дома! Этот дом представляет собой соч…
$163,631
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный большой дом продается в центре Мариямполе. Прекрасное тихое место для жизни бол…
$164,621
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Дом в Jure, Литва
Дом
Jure, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом для продажи рядом с лесом, муниципалитет Казлу Руда, деревня Юре, улица Мишко Рядом с л…
$45,792
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Дом в Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу, расположенный в центральной части Казлу Руда, в просторном 13-вековом участк…
$102,758
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Дом в Judrarude, Литва
Дом
Judrarude, Литва
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
ШОУ ИСКУССТВ, ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ! САД СООТВЕТСТВУЕТ ЖИТЬ ВСЕ ВРЕМЯ Г…
$440,535
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Дом в Моколай, Литва
Дом
Моколай, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Дом продается для отдыха и жизни в Мариямполе. Дом в уникальном месте Šaltinio g. Уникальный…
$159,353
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Красивый двухэтажный дом на продажу в идеальном месте рядом с прудом. Адрес дома Šeduvos g. …
$86,948
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Уютная усадьба для продажи вдали от суеты города. Усадьба граничит с прудом, половина пруда …
$78,502
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Дом в Grinaiciai, Литва
Дом
Grinaiciai, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Большой участок с домом продается в Шакяйском районе! Большая семья, большие дома! Объект …
$20,514
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Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
В центральной части города, в престижном жилом квартале, продаются двухэтажные, роскошные 33…
$273,280
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Параметры недвижимости в Мариямпольском уезде, Литва

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