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31 объект найдено
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Дом с Furnace heating
Kybeikiai, Литва
290 м²
2
€143,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией
Вилкавишкис, Литва
195 м²
1
€75,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating
Калвария, Литва
93 м²
1
€10,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Калвария, Литва
69 м²
1
€13,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity
Geleziniai, Литва
148 м²
2
€59,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
249 м²
2
ПРОДАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ГУАРЕЛИНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА ДЕЛА. Г…
€120,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
89 м²
2
€60,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Visakio Ruda, Литва
213 м²
1
€184,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
74 м²
2
ДОМ на продажу с участком прямо рядом с городом МАРИЯМПОЛЕС, Южный К.! В удобной части город…
€49,900
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Capital
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Дом с Furnace heating
Шунскай, Литва
76 м²
1
МАРИЯМПОЛЫ В ВАШИХ МУКАХ В ГОРОДЕ СОБАК. НА МЕСТЕ ПОКУПКИ, ПОСЛЕДНЕЙ В ГАТВЕРЕ, ОТКУДА БУДУТ…
€30,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kazlai I, Литва
245 м²
2
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
€85,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Мариямполе, Литва
52 м²
1
€38,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Didziosios Zariskes, Литва
71 м²
1
€75,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мариямполе, Литва
153 м²
2
€156,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Мариямполе, Литва
118 м²
2
ДОМ ДОМ ВИТАУТО Г., КУМЕЛИОН ОДНИ, ВОС 4 КМ. ИЗ ГОРОДА ЦЕНТРО Дом находится прямо рядом с го…
€68,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Piliakalniai, Литва
113 м²
1
SODY с 300 БОЛЬШИМИ КАЛЬВАРИЙ R.SAV., VALCARY K. 5 Усадьба с 13300 га земли другого назначен…
€21,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Баготойи, Литва
118 м²
2
УКАЗАННЫЙ ДОМ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАВЕРШЕНЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ СЛУЧАЙНОЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ БАГОТОСОВ Инфраст…
€65,000
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Capital
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Дом
Subaciskes, Литва
150 м²
2
ЗА ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ, Я ВЫПЛАТИЛ ГОРОДСКОЙ СУД ! Два дома с хозяйственными постройками п…
€139,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Bebruliske, Литва
115 м²
2
€23,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Rimaviciai, Литва
307 м²
2
Окружённый природой дом с хозяйственными постройками продаётся. Ища дом вдали от суеты, вы х…
€225,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Azuolynas, Литва
89 м²
1
ЖИЛОЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ SEN., LUDGE SEN., МАРИУММАРИ РАДЖ. Просторная и у…
€50,000
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Capital
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Дом с балконом, с сигнализацией, с Furnace heating
Slavanta, Литва
91 м²
2
ДОМ СОДО НА ПРОДАЖУ ------------------------------------- ПРЕИМУЩЕСТВО : • Дом у берега озер…
€58,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
250 м²
2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, это предложение для вас! Прекрасная в…
€99,900
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Capital
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Дом с Furnace heating
Subaciskes, Литва
203 м²
2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, рядом с прекрасным городским парком Ка…
€79,900
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Capital
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Дом с Furnace heating
Шакяй, Литва
52 м²
1
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€11,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м²
2
€749,000
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Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м²
2
€749,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom
Budvieciai, Литва
67 м²
1
€14,800
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Дом с Furnace heating
Silgaliai, Литва
100 м²
2
ДОМ ВЫПУЩЕН!!! Продается дом Сода г. У сига, танец, около 30 км. далеко от города Мариямполе…
€29,700
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
202 м²
2
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€334,000
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Capital
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