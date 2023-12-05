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Дома в Мариямпольский уезд, Литва

31 объект найдено
Дом с Furnace heating в Kybeikiai, Литва
Дом с Furnace heating
Kybeikiai, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
€143,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией в Вилкавишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией
Вилкавишкис, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
€75,000
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Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Калвария, Литва
Дом с Furnace heating
Калвария, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€10,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Калвария, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Калвария, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
€13,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity в Geleziniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity
Geleziniai, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
€59,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
ПРОДАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ГУАРЕЛИНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА ДЕЛА. Г…
€120,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
€60,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Visakio Ruda, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Visakio Ruda, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
€184,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
ДОМ на продажу с участком прямо рядом с городом МАРИЯМПОЛЕС, Южный К.! В удобной части город…
€49,900
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Capital
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Дом с Furnace heating в Шунскай, Литва
Дом с Furnace heating
Шунскай, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
МАРИЯМПОЛЫ В ВАШИХ МУКАХ В ГОРОДЕ СОБАК. НА МЕСТЕ ПОКУПКИ, ПОСЛЕДНЕЙ В ГАТВЕРЕ, ОТКУДА БУДУТ…
€30,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kazlai I, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kazlai I, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
€85,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Мариямполе, Литва
Дом с Furnace heating
Мариямполе, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
€38,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Didziosios Zariskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Didziosios Zariskes, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
€75,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мариямполе, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мариямполе, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Мариямполе, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМ ВИТАУТО Г., КУМЕЛИОН ОДНИ, ВОС 4 КМ. ИЗ ГОРОДА ЦЕНТРО Дом находится прямо рядом с го…
€68,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Piliakalniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Piliakalniai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY с 300 БОЛЬШИМИ КАЛЬВАРИЙ R.SAV., VALCARY K. 5 Усадьба с 13300 га земли другого назначен…
€21,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Баготойи, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Баготойи, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
УКАЗАННЫЙ ДОМ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАВЕРШЕНЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ СЛУЧАЙНОЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ БАГОТОСОВ Инфраст…
€65,000
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Дом в Subaciskes, Литва
Дом
Subaciskes, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ЗА ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ, Я ВЫПЛАТИЛ ГОРОДСКОЙ СУД ! Два дома с хозяйственными постройками п…
€139,000
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Дом с Furnace heating в Bebruliske, Литва
Дом с Furnace heating
Bebruliske, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€23,000
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Дом с Furnace heating в Rimaviciai, Литва
Дом с Furnace heating
Rimaviciai, Литва
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Окружённый природой дом с хозяйственными постройками продаётся. Ища дом вдали от суеты, вы х…
€225,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Azuolynas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Azuolynas, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ SEN., LUDGE SEN., МАРИУММАРИ РАДЖ. Просторная и у…
€50,000
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Дом с балконом, с сигнализацией, с Furnace heating в Slavanta, Литва
Дом с балконом, с сигнализацией, с Furnace heating
Slavanta, Литва
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО НА ПРОДАЖУ ------------------------------------- ПРЕИМУЩЕСТВО : • Дом у берега озер…
€58,000
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Дом с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, это предложение для вас! Прекрасная в…
€99,900
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Дом с Furnace heating в Subaciskes, Литва
Дом с Furnace heating
Subaciskes, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, рядом с прекрасным городским парком Ка…
€79,900
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Дом с Furnace heating в Шакяй, Литва
Дом с Furnace heating
Шакяй, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€11,000
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Дом с Furnace heating в Pelucmurgiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 2
€749,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Pelucmurgiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pelucmurgiai, Литва
Площадь 1 545 м²
Количество этажей 2
€749,000
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Budvieciai, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Budvieciai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
€14,800
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Дом с Furnace heating в Silgaliai, Литва
Дом с Furnace heating
Silgaliai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ДОМ ВЫПУЩЕН!!! Продается дом Сода г. У сига, танец, около 30 км. далеко от города Мариямполе…
€29,700
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Мариямполе, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Мариямполе, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
€334,000
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Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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