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Дома в Мажейкяй, Литва

5 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
€335,000
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Capital
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Дом с гаражом в Мажейкяй, Литва
Дом с гаражом
Мажейкяй, Литва
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЖА БОЛЬШОГО ДОМА ERDVUS, ЯРЛЫКИ УСПЕХА VOS 10 MINUČI ROAD POWER. ДОМ ТРИА ХАЙС, ПОЛНОЕ…
€285,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Мажейкяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мажейкяй, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ДОМОЙ В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖНО КАПИТАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ…
€25,000
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Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating в Mazeikiai, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating
Mazeikiai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
€72,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мажейкяй, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мажейкяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
€339,000
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Capital
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