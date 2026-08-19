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Дома в Друскининкай, Литва

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6 объектов найдено
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продажа одной капусты, 100,43 КВ.М. Намопринципы: • Дом расположен на тихой улице Здоровья;…
$91,747
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дом рядом с центром Общий: Цена продажи: 300000 евро Адрес: Sodų g. 25 Площадь…
$344,246
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
СТРАНА ДРУЗКЕРОВ, СОТРУДНИЧЕСКАЯ В ДОМЕ СПОСОБНОСТИ С ПЕРВОЙ СТРАНОЙ ЭФНЕРА! _ _ _ _ _ _ _ _…
$183,010
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Коттеджи с частичной отделкой и частью земельного участка вблизи центра Общий: Цена продажи…
$168,099
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Дом с 6-ю участками в Балдашке Общий: Цена продажи: 145 000 евро; Адрес: Сайгупо г. 8, Дру…
$168,099
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Коттеджи с частичной отделкой и частью земельного участка вблизи центра Общий: Цена продажи…
$154,228
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