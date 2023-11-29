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Дома в Друскининкай, Литва

7 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
€269,000
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Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В DRUSKINES CURORTE, SENAMESTIVE! ПРОДАЖА ДОМА ОДНОГО ВЫСОКОГО С МА…
€135,000
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Дом с гаражом, с центральным отоплением в Друскининкай, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением
Друскининкай, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ЗАГОРОДНЫЕ ДРУСКИНЫ, ПРОДАВАЕМЫЙ ДОМ С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЮТ ЗАКОНОВЫХ КРАНОВ! __________________…
€135,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
€35,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Друскининкай, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Сотовый дом/вид в самом центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 87000 евро Адрес: Миз…
€87,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Качественный дом рядом с Немуно и границами города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 270000 …
€270,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Друскининкай, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Друскининкай, Литва
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Дом с акрами белой рыбы 6 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 128 000 евро; Адрес: Saigupis g…
€145,000
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