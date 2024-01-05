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Дома в Паланге, Литва

42 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
€900,000
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
€244,000
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Capital
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
€210,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
€2,50 млн
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Capital
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
PAY SODAS ( www.sgarden.lt ) – - это тандемный и зрелый проект талантливых и требовательных …
€185,000
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Capital
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
€172,350
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Capital
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предложение представляет собой уникальный бизнес-проект - уютный бизнес по аренде хижин у мо…
€420,000
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Capital
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
€880,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный дом в бутик-стиле в самом сердце Паланги, с впечатляющим мансардой и тер…
€950,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Просторные коттеджи, спроектированные командой талантливых архитекторов, продаются в св. Каж…
€155,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
€225,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€214,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€214,000
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Capital
Языки общения: English
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
€172,350
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
РОСКОШНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ В ПАЛАНГЕ! УЮТНЫЙ БЛОК ИЗ 5 ДОМОВ С СОБСТВЕННЫМ ПРУДОМ…
€350,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ В ПАЛАНГЕ. УЮТНЫЙ БЛОК ИЗ 5 ДОМОВ С СОБСТВЕННЫМ ПРУДОМ. =========…
€250,000
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ДОМ В ПАЛАНГЕ В УЮТНОМ БЛОКУ ИЗ 5 ДОМОВ ========================================== ПРЕИМУЩЕ…
€180,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
€1,15 млн
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
В КУНИГАРИИ ВСЕ ВИДЫ ГРЕТ ВЫБРАЛИ ДОМАШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ✨9+ a white оценила круглогодичный…
€407,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€177,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Хотите иметь качественный просторный дом в Паланге? В уютном и небольшом жилом районе “Gree…
€144,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ERDMS И СВЕТЛОГО ДОМА ПЕРЕД МОРЕМ. Если вы цените уединение, вам нравится иметь боль…
€369,000
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Дом с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
АУТЕНТИЧНЫЙ ДОМ В ЗАВЕДЕНИИ ПАЛАНД В СЕРДЦЕ • Автором проекта дома является известный архите…
€750,000
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
PAY SODAS ( www.sgarden.lt ) – - это тандемный и зрелый проект талантливых и требовательных …
€240,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€110,000
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Отличный коттедж на продажу в Святом. Стратегически комфортное и тихое место. Закрытый квар…
€249,000
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Capital
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паланга, Литва
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
УКАЗАНО НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТЫ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПАЛАНГЕ ========== G1> TAG1>>> ОБЩАЯ ИНФОРМ…
€205,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Паланга, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
ОБОЗНАЧЕНО НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВИТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПАЛАНГЕ ========== G1> TAG1>>> ОБЩАЯ И…
€255,000
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
€150,000
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