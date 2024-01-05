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42 объекта найдено
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
470 м²
2
€900,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
90 м²
2
€244,000
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Capital
Языки общения: English
Дом
Паланга, Литва
64 м²
1
€210,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
1 500 м²
2
€2,50 млн
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Realting.com
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Capital
Языки общения: English
Дом
Паланга, Литва
67 м²
2
PAY SODAS ( www.sgarden.lt ) – - это тандемный и зрелый проект талантливых и требовательных …
€185,000
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Capital
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Дом
Паланга, Литва
101 м²
2
€172,350
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Capital
Языки общения: English
Дом
Паланга, Литва
230 м²
1
Предложение представляет собой уникальный бизнес-проект - уютный бизнес по аренде хижин у мо…
€420,000
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Capital
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Дом
Паланга, Литва
242 м²
2
€880,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
264 м²
2
Продается 2-этажный дом в бутик-стиле в самом сердце Паланги, с впечатляющим мансардой и тер…
€950,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
78 м²
2
Просторные коттеджи, спроектированные командой талантливых архитекторов, продаются в св. Каж…
€155,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
100 м²
4
€225,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
71 м²
2
€214,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
71 м²
2
€214,000
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Capital
Языки общения: English
Дом
Паланга, Литва
101 м²
2
€172,350
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией, с газовым отоплением
Паланга, Литва
108 м²
2
РОСКОШНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ В ПАЛАНГЕ! УЮТНЫЙ БЛОК ИЗ 5 ДОМОВ С СОБСТВЕННЫМ ПРУДОМ…
€350,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
110 м²
2
ЧАСТИЧНО МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМ В ПАЛАНГЕ. УЮТНЫЙ БЛОК ИЗ 5 ДОМОВ С СОБСТВЕННЫМ ПРУДОМ. =========…
€250,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
110 м²
2
ДОМ В ПАЛАНГЕ В УЮТНОМ БЛОКУ ИЗ 5 ДОМОВ ========================================== ПРЕИМУЩЕ…
€180,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
106 м²
3
€1,15 млн
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Паланга, Литва
78 м²
2
В КУНИГАРИИ ВСЕ ВИДЫ ГРЕТ ВЫБРАЛИ ДОМАШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ✨9+ a white оценила круглогодичный…
€407,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
79 м²
2
€177,900
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Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
79 м²
2
Хотите иметь качественный просторный дом в Паланге? В уютном и небольшом жилом районе “Gree…
€144,900
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
104 м²
2
ВЫБОР ERDMS И СВЕТЛОГО ДОМА ПЕРЕД МОРЕМ. Если вы цените уединение, вам нравится иметь боль…
€369,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Паланга, Литва
188 м²
2
АУТЕНТИЧНЫЙ ДОМ В ЗАВЕДЕНИИ ПАЛАНД В СЕРДЦЕ • Автором проекта дома является известный архите…
€750,000
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Capital
Языки общения: English
Дом
Паланга, Литва
67 м²
2
PAY SODAS ( www.sgarden.lt ) – - это тандемный и зрелый проект талантливых и требовательных …
€240,000
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Агентство
Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
80 м²
2
€110,000
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Capital
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Дом
Паланга, Литва
84 м²
2
Отличный коттедж на продажу в Святом. Стратегически комфортное и тихое место. Закрытый квар…
€249,000
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Capital
Языки общения: English
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
5
4
104 м²
3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
40 м²
1
УКАЗАНО НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТЫ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПАЛАНГЕ ========== G1> TAG1>>> ОБЩАЯ ИНФОРМ…
€205,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Паланга, Литва
52 м²
2
ОБОЗНАЧЕНО НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВИТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПАЛАНГЕ ========== G1> TAG1>>> ОБЩАЯ И…
€255,000
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Дом
Паланга, Литва
64 м²
2
€150,000
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