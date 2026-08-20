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Дома в Шяуляе, Литва

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8 объектов найдено
Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Отличное предложение для тех, кто ищет садовый дом вдали от городской суеты. Вы можете насла…
$45,213
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новое предложение на рынке! Предложение для тех, кто ищет просторный дом с исключительно бол…
$324,480
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Дом в Zaliukes, Литва
Дом
Zaliukes, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
❗❗❗ Жизнь в центре города Ваша мечта? У нас есть предложение ❗❗❗ Отправка нашего дома в Цент…
$134,233
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 3
Живой садовый дом с земельным участком в Шяуляй, Бачунай Уютный садовый дом с просторным 7,8…
$77,927
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Вам следует поселиться здесь и не шлепаться из городского центра? Просторный дом с 9,3 барны…
$170,301
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Часть проданной реки Вента - Назад! 52,66 кв.м. часть дома на продажу (темная сторона) Вильн…
$22,356
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продажа NAMAS WYTAUTO G., BASELS, NORTHERN R. Принципы: ✔ Дом на продажу с мебелью; ✔ Имеет…
$50,310
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
ЖЕЛАЯ ПРОВОДИТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ КОРДИНАЦИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГОЛОВЕ - ВИНО Г. 107! Ищете надежн…
$474,082
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Параметры недвижимости в Шяуляе, Литва

с гаражом
Недорогая
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