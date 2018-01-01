Недвижимость Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b

Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и международного аэропорта "Рига", в густонаселенном пригороде.
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта.
Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе.
Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения.
Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года.
Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги.
Огромное преимущество — это местоположение здания, которое находится в престижном тихом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого города, городских парков и скверов.
Несмотря на центральное положение, здание расположено на тихой улице, по которой не проходит транспортный поток.
В фасадном здании, выходящем на улицу Дзирнаву находятся 9 квартир различной площади: 35, 7м2 самая маленькая и 101,5м2 самая большая с количеством комнат от 2 до 4.
В фасадном здании также имеются коммерческие помещения площадью 115м2 для бара, ресторана или офиса.
В здании, расположенном во дворе коплекса также имеются 9 квартир площадью от 51м2 до 80м2, а также 9 подвальных помещений для хранения и закрытый гараж площадью 22м2.
В обоих зданиях имеют Лифт, а также на последнем этаже расположены красивые квартиры мансардного типа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями имеют два санузла с ванной и душем.
Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, без мебели. В некоторых апартаментах есть камин.
Во дворе комплекса находятся 5 парковочных мест.
Резиденция "Ридзене"(Резиденция Rīdzenes) - недвижимость высшего качества , для его строительства использованы экологически чистые, природные строительные материалы. Наружные стены резиденция "Ридзене" из кирпича с утеплителем каменой ваты и декоративной штукатуркой,полы в квартирах звукаизолированы, наружная висшего качества,дубовая,с особой звукаизоляцией, высота потолка - три метра.
Площадь здания Резиденция «Ридзене» 15,5 тысяч м2, площадь земельного участка - 3400 м2. На первом этаже дома будут магазины и рестораны всевозможных брендов, но со второго этажа по шестой - 72 просторные квартиры(площадью 70-250 м2).
Жителям дома будут предложенны сервис уборки квартир,стирки и глажки белья, обеспечена служба охраны, пожаробезопасной системы . В каждой квартире установленны счётчики потребления воды и теплоэнергии, центральная система охлаждения, есть возможность встроить камин.Подземная автостоянка предусмотрена для каждой квартиры. В здании устроены бесшумные лифты нового поколения.
Дом проектирован так, чтобы бы вписываться в историческую среду и сохранить исторические ценности, которые найдены во время археологического исследования , например, в подвале можно посмотреть фрагмент стены Риги.