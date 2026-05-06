Жилой квартал Une pepite immobiliere

Редкий и уникальный товар от тех, кто приходит на рынок только раз в несколько лет! Превосходная 5-комнатная садовая квартира (включая 2 мастер-люкса), отремонтированная с высококлассными удобствами и большим вкусом. Около 130 м2 жилой площади, с огромным частным садом площадью 250 м2, зарегистрированным в кадастре, и бассейном с подогревом, построенным с разрешения. Особенности исключения: подпольное отопление, центральный кондиционер, открытая кухня, тренажерный зал, независимый офис, 2 крытых парковочных места и подвал. Идеальное расположение, с видом на синагогу и Микве, в окружении парков и зеленых насаждений. Настоящая любовь!