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Жилой квартал Une pepite immobiliere

Иерусалим, Израиль
от
$3,48 млн
;
7
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ID: 38879
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Israel Eldad, 27

О комплексе

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Редкий и уникальный товар от тех, кто приходит на рынок только раз в несколько лет! Превосходная 5-комнатная садовая квартира (включая 2 мастер-люкса), отремонтированная с высококлассными удобствами и большим вкусом. Около 130 м2 жилой площади, с огромным частным садом площадью 250 м2, зарегистрированным в кадастре, и бассейном с подогревом, построенным с разрешения. Особенности исключения: подпольное отопление, центральный кондиционер, открытая кухня, тренажерный зал, независимый офис, 2 крытых парковочных места и подвал. Идеальное расположение, с видом на синагогу и Микве, в окружении парков и зеленых насаждений. Настоящая любовь!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Une pepite immobiliere
Иерусалим, Израиль
от
$3,48 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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