Жилой квартал Une pepite immobiliere

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Редкий и уникальный товар от тех, кто приходит на рынок только раз в несколько лет!
Превосходная 5-комнатная садовая квартира (включая 2 мастер-люкса), отремонтированная с высококлассными удобствами и большим вкусом. Около 130 м2 жилой площади, с огромным частным садом площадью 250 м2, зарегистрированным в кадастре, и бассейном с подогревом, построенным с разрешения.
Особенности исключения: подпольное отопление, центральный кондиционер, открытая кухня, тренажерный зал, независимый офис, 2 крытых парковочных места и подвал.
Идеальное расположение, с видом на синагогу и Микве, в окружении парков и зеленых насаждений.
Настоящая любовь!
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Иерусалим, Израиль
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