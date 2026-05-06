Жилой квартал Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer

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Новый в продаже исключительно
35 улица Шалом Алейхем
Тихая и центральная улица, недалеко от моря.
Предлагается уникальная и исключительная недвижимость:
5-комнатная квартира площадью 114 м2 на 2 уровнях (2-й и 3-й этажи) с роскошной солнечной террасой площадью 11 м2.
Лифт обслуживает оба уровня!
На 1-м уровне: Просторная гостиная / кухня, спальня, ванная комната и балкон.
На 2-м уровне: 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой.
Крытая парковка (2 места).
Хорошо сохранившееся здание.
Гарантия аренды!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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