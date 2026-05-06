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Жилой квартал Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
;
11
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ID: 38293
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Шолом-Алейхема, 35

О комплексе

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Новый в продаже исключительно 35 улица Шалом Алейхем Тихая и центральная улица, недалеко от моря. Предлагается уникальная и исключительная недвижимость: 5-комнатная квартира площадью 114 м2 на 2 уровнях (2-й и 3-й этажи) с роскошной солнечной террасой площадью 11 м2. Лифт обслуживает оба уровня! На 1-м уровне: Просторная гостиная / кухня, спальня, ванная комната и балкон. На 2-м уровне: 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой. Крытая парковка (2 места). Хорошо сохранившееся здание. Гарантия аренды!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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$2,13 млн
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