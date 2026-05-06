  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Кадима
  4. Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Кадима, Израиль
от
$1,97 млн
20.07.2026
$1,97 млн
31.05.2026
$6,00 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 36893
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Кадима
  • Адрес
    Ротшильд

Местонахождение на карте

Кадима, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement vue mer
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Ашкелон, Израиль
от
$501,840
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ашкелон, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Appartement avec balcon et mamad
Ашдод, Израиль
от
$557,600
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Нетания, Израиль
от
$803,600
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$1,97 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement nahalat binyamin
Жилой квартал Appartement nahalat binyamin
Жилой квартал Appartement nahalat binyamin
Жилой квартал Appartement nahalat binyamin
Жилой квартал Appartement nahalat binyamin
Жилой квартал Appartement nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,10 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Показать все Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Жилой квартал Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,24 млн
Новый для продажи исключительно 80 Shenkin Street (улица Йехуда Халеви) Рядом с трамваем В недавнем здании 2012 года (следующая реконструкция) Квартира 2 комнаты жилая площадь 50 м2 + квадратный балкон 14 м2 Мамадская палата Функциональный и светящийся Второй этаж С лифтом Подвальная парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Rez de jardin jamais habite
Ашкелон, Израиль
от
$836,400
Садовый этаж 5 комнат с центральным кондиционером, никогда не обитаемый
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации