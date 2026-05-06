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Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek

Тель-Авив, Израиль
от
$1,90 млн
;
8
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ID: 38370
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Neve Tsedek, 24

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Неве-Цедек. Роскошный тур с красивым лобби, 24/7 смотритель, тренажерный зал и бассейн. 3 комнаты, 2 ванные комнаты, терраса 78 м2 + 12 м2. Мамад (безопасный наверху), 1 парковка, 1 подвал. Цена: 5 800 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Tour de luxe neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$1,90 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Immobilier.co.il
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