Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Новый для продажи исключительно
7 улица Дизенгофф
Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города
Рядом с трамваем
Большая просторная квартира
Около 110 м2
4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой
(возможность создания 5 просторных номеров)
Приятная солнечная терраса площадью 2 м2 доступна из одной из спален сзади.
Первый этаж с лифтом
Фасад
Тройная экспозиция
Регулярная парковка в табу
Здание с укрытием!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно