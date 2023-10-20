  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
;
10
ID: 34206
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 7

О комплексе

Français Français
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная терраса площадью 2 м2 доступна из одной из спален сзади. Первый этаж с лифтом Фасад Тройная экспозиция Регулярная парковка в табу Здание с укрытием!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная венти…
Агентство
Immobilier.co.il
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
5 Евра Хадаша Улица Тихая улица возле Кикар Хамедина и главные дороги. В новом проекте, строящемся фондом недвижимости! Хорошая тихая и светлая квартира 5 комнат (включая подвал) 5-й этаж (очень высокий) 121 м2 плюс балкон 12 м2 с открытым и беспрепятственным видом! Отремонтированная кухня! …
Агентство
Immobilier.co.il
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Новая квартира 3 п. Прекрасный вид дегаже. в садах, терраса 25 м2. Сукка. с южной и западной стороны. 2 парковки в подвале. Квартира сдается до июля 2026 года по 6200 ш/месяц
Агентство
Immobilier.co.il
