Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Расположенная в одном из самых популярных районов северного Тель-Авива, на улице Бен-Иегуда, эта квартира пользуется востребованной городской средой, недалеко от моря, магазинов, транспорта, кафе и велосипедных дорожек. Благодаря проектам TAMA 38, этот район является ценным местом для жизни и инвестиций. 3 комнаты, интерьер 72 м2 и террасы 23 м2, идеально подходят для наслаждения открытыми пространствами. Ремонт здания после TAMA 38 с лифтом. Светящийся благодаря своей восточной, северной и южной ориентации, он предлагает приятную атмосферу и естественную вентиляцию. Редкая недвижимость в этом районе, подходящая как для основной резиденции, так и для инвестиций с сильным потенциалом наследия.