  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Нетания, Израиль
от
$2,10 млн
;
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
1
Оставить заявку
ID: 34909
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Кикар ХаАцмаут, 11

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается - пентхаус Duplex 5 номеров с панорамной террасой и бассейном Превосходный дуплекс пентхауса, расположенный на 11-м и 12-м этажах, предлагает беспрепятственный вид и современное и светлое жилое пространство. Квартира состоит из 119 м2 на 11-м этаже с террасой 12 м2, а также мастер-спальня 12-го этажа с частной ванной комнатой и балконом 12 м2. Большая терраса площадью 110 м2, шикарная, позволяет в полной мере насладиться внешней стороной. Пентхаус имеет три ванные комнаты, четыре туалета и парковочное место. Работы уже начались в здании, расположенном недалеко от моря, магазинах, службах, школах и транспорте.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Раанана, Израиль
от
$1,13 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Нетания, Израиль
от
$2,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
В новой башне знаменитого проекта Elhad Bait Vagan Zangvil 1 Байт Ваган рядом с Кириат Йовел. Очень красивые 5 комнат 122 м2 с террасой 10 м2 частично сука., Красивые интерьерные услуги Прекрасный вид на Иерусалимский лес. 4 спальни, 2 ванные комнаты, 3 туалета Полностью перестроенная кухня.…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse near baka
Жилой квартал Penthouse near baka
Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
Проче Бака. Пентхаус 206м2 +50м2 терраса, тренажерный зал, пещера, аск-чаббат, парковка. 9500000 ш. Ливрейсон 3 анс
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
????? ЦЕНОВОЙ БАЗ - Возможность быть арестованным! Расположенная на улице Бен-Иегуда, между Фришманом и Бограшовым, эта квартира площадью 50 м2 расположена в недавнем здании. Расположенный в задней части здания, он наслаждается тихой и сохраненной средой, находясь в самом сердце оживленного…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации