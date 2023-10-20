Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Продается - пентхаус Duplex 5 номеров с панорамной террасой и бассейном Превосходный дуплекс пентхауса, расположенный на 11-м и 12-м этажах, предлагает беспрепятственный вид и современное и светлое жилое пространство. Квартира состоит из 119 м2 на 11-м этаже с террасой 12 м2, а также мастер-спальня 12-го этажа с частной ванной комнатой и балконом 12 м2. Большая терраса площадью 110 м2, шикарная, позволяет в полной мере насладиться внешней стороной. Пентхаус имеет три ванные комнаты, четыре туалета и парковочное место. Работы уже начались в здании, расположенном недалеко от моря, магазинах, службах, школах и транспорте.