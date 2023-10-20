Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - пентхаус Duplex 5 номеров с панорамной террасой и бассейном
Превосходный дуплекс пентхауса, расположенный на 11-м и 12-м этажах, предлагает беспрепятственный вид и современное и светлое жилое пространство.
Квартира состоит из 119 м2 на 11-м этаже с террасой 12 м2, а также мастер-спальня 12-го этажа с частной ванной комнатой и балконом 12 м2.
Большая терраса площадью 110 м2, шикарная, позволяет в полной мере насладиться внешней стороной.
Пентхаус имеет три ванные комнаты, четыре туалета и парковочное место.
Работы уже начались в здании, расположенном недалеко от моря, магазинах, службах, школах и транспорте.
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно