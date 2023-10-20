Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$2,39 млн
;
2
ID: 34419
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Melchet, 23

О комплексе

Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиальное расположение в самом сердце легендарной улицы Шенкин, недалеко от рынка Кармель, бульвара Ротшильдов и пляжей. Апартаменты от 2 до 5 номеров, светлые и просторные, с большими террасами и частной парковкой для некоторых. Архитектура подписала Янив Прадо, сочетая современный дизайн и аутентичность души птиц. Строительство продолжается

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

