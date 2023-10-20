Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новые 4 номера с редкими объемами - улица Борохова, Раанана
Квартира, которая отличается тем, что почти не найдено:
Очень большие объемы интерьера и терраса площадью 13 м2 для расширения гостиной ежедневно.
Расположенная на 4-м этаже здания, отремонтированного два года назад, квартира полностью новая и доступна сразу.
Просторная гостиная и щедрый родительский люкс предлагают реальное ощущение пространства и комфорта от входа.
Улица Борохова, центральная и востребованная, позволяет вести образ жизни пешком: магазины, школы и службы в непосредственной близости.
✔️ Новая квартира
✔️ Отремонтированное здание
✔️ Терраса 13 м2
✔️ Исключительные объемы
✔️ Безопасная роботизированная парковка
Это хорошо для покупателей, которые предпочитают пространство, центрированность и качество жизни, а не зрение.
В гости.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно