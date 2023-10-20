Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent

Новые 4 номера с редкими объемами - улица Борохова, Раанана Квартира, которая отличается тем, что почти не найдено: Очень большие объемы интерьера и терраса площадью 13 м2 для расширения гостиной ежедневно. Расположенная на 4-м этаже здания, отремонтированного два года назад, квартира полностью новая и доступна сразу. Просторная гостиная и щедрый родительский люкс предлагают реальное ощущение пространства и комфорта от входа. Улица Борохова, центральная и востребованная, позволяет вести образ жизни пешком: магазины, школы и службы в непосредственной близости. ✔️ Новая квартира ✔️ Отремонтированное здание ✔️ Терраса 13 м2 ✔️ Исключительные объемы ✔️ Безопасная роботизированная парковка Это хорошо для покупателей, которые предпочитают пространство, центрированность и качество жизни, а не зрение. В гости.