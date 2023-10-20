  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Projet ben yehuda 192

Жилой квартал Projet ben yehuda 192

Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33248
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Современный жилой дом на 7,5 этажа, в том числе 26 квартир с частной парковкой. Каждая квартира оборудована кондиционером VRF Лицо с независимым вещанием В каждой комнате. Высококачественная отделка с плиткой Керамическая керамика, алюминиевый столяр Высокое качество, полностью оборудованные ванные комнаты оборудованные, премиальные межкомнатные двери и система Умный дом с электрической совместимостью.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$2,07 млн
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,80 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$940,500
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Расположение Привилегировано, недалеко от королевского пляжа Hotelt всего в нескольких шагах от моря. Проект 6 Floor Shop с высококлассными и роскошными услугами. Экологическое строительство. Вид на море даже с первого этажа. 1 парковочное место для каждой квартиры. Поверхности квартир прост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Новый жилой проект 7-этажное бутик-здание, высококлассное, расположенное в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, В нескольких минутах ходьбы находятся порт Тель-Авив, пристань для яхт, пляжи, парк Яркон, Ган Ха Планируемая доставка: февраль 2027 Типологии доступны Апартаменты …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для неко…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации