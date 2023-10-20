Жилой квартал Bon emplacement

  1. Realting.com
ID: 27156
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

В настоящее время мы предлагаем исключительную программу в Рамот Йорам - Netivot, расширяющаяся область, которая сочетает в себе качество жизни, природу и современный комфорт. Что предлагает проект: • 3-5-комнатные квартиры, пентхаусы и первый этаж • Привлекательные цены: от 1 320 000 • Высококачественная отделка: плитка 80x80, оборудованная кухня, электрические жалюзи, центральный кондиционер и т. Д. • Идеальная среда обитания: парки, школы, синагоги, магазины, прямой доступ к станции Это идеальный проект для жизни или инвестиций в перспективный район. Хотите получить брошюру или обменяться несколькими минутами по телефону? Сердечно, Аарон Биттон Панорама 770

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$665,733
Красивый новый проект в самом сердце Бат-Яма, примерно в 15 минутах ходьбы от моря и недалеко от трамвайной линии, которая ведет в Тель-Авив. Высокие постоянные услуги От 2 комнат до пентхауса от 1 900 000 шт. Все товары продаются с паркингом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$794,245
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включа…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$898,880
Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2 Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
