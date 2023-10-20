Жилой квартал Bon emplacement

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В настоящее время мы предлагаем исключительную программу в Рамот Йорам - Netivot, расширяющаяся область, которая сочетает в себе качество жизни, природу и современный комфорт.
Что предлагает проект:
• 3-5-комнатные квартиры, пентхаусы и первый этаж
• Привлекательные цены: от 1 320 000
• Высококачественная отделка: плитка 80x80, оборудованная кухня, электрические жалюзи, центральный кондиционер и т. Д.
• Идеальная среда обитания: парки, школы, синагоги, магазины, прямой доступ к станции
Это идеальный проект для жизни или инвестиций в перспективный район.
Хотите получить брошюру или обменяться несколькими минутами по телефону?
Сердечно,
Аарон Биттон
Панорама 770
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно