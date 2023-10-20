  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
26.08.2025
$1,05 млн
14.07.2025
$983,150
;
6
ID: 26819
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Новый проект в Свято-Иерусалиме, расположенный в 30-этажном здании, недалеко от Байит Веган и Рамат Шарет и в 5 минутах от каньона Малха и дороги, ведущей во весь Иерусалим Роскошное лобби с 4 лифтами, охраной и спортзалом. Парковка и подвал для каждой квартиры Вход в 2027 году От 3 до 6 комнат с пентхаусами и цокольным этажом 3 комнаты 81м2 и терраса 9м2 4 номера 108м2 и терраса 12м2 4 комнаты 110м2 и терраса 10м2 4 комнаты 130м2 и терраса 13м2 5 номеров 123м2 и терраса 10м2 Цена от 3.500.000sh Цены не включают комиссию нашего агентства в размере 2%. Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

