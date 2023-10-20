  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
26.08.2025
$1,35 млн
14.07.2025
$1,26 млн
;
11
ID: 26957
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Français Français
Новая и новейшая программа Ashdod Marina Ноги в воде Строительство очень высокого положения с лучшими материалами Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами Резиденция: Входной зал 5 звезд Деревянный вход Парковка и подвал под землей Ультра быстрые лифты, включая шабат Квартиры: Бронированный дизайн входной двери Внутренняя дверь «Pandoor» Земля 1 метр на 1 метр Терраса в Теке Кухня, оборудованная мебелью и мрамором Электрические роликовые жалюзи по всей квартире Закрытая схема видеодомофона Солнечная или электрическая горячая вода

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль

Вы просматриваете
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации