  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Нетания, Израиль
26.08.2025
ID: 26874
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français Français
Откройте для себя наш новый предпродажный проект, представленный Мардочи Хаятом, вашим новым специалистом по проекту. Расположенная в престижном районе Нетании, Рамат Полег, наша резиденция предлагает идеальное расположение недалеко от каньона Ир Ямам, красивого пляжа Полег, известных школ и большой синагоги Полега. Этот эксклюзивный проект недвижимости сочетает в себе качество строительства, современный дизайн и комфорт жизни. Каждая квартира тщательно спроектирована, предлагая просторные и светлые пространства для удовлетворения всех ваших потребностей. Независимо от того, ищете ли вы основное место жительства или инвестиции, наш проект будет соответствовать вашим самым высоким ожиданиям. Выбирая наш проект в предварительной продаже, вы получаете уникальную возможность приобрести свое будущее дома на выгодных условиях. Не упустите эту исключительную возможность стать владельцем в одном из самых популярных районов Нетании. Характеристики проекта Проект Poleg включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус и садовый первый этаж. Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с очень красивой высотой потолка Разработан и спроектирован архитектором 2 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 2 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Тип квартиры Квартира 3 номера 77 м2 +12 м2 террасы Квартира 4 номера 105 м2 + терраса 13 м2 Квартира 5 номеров 131 м2 + 16 м2 терраса

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

