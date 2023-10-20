Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Откройте для себя наш новый предпродажный проект, представленный Мардочи Хаятом, вашим новым специалистом по проекту. Расположенная в престижном районе Нетании, Рамат Полег, наша резиденция предлагает идеальное расположение недалеко от каньона Ир Ямам, красивого пляжа Полег, известных школ и большой синагоги Полега.
Этот эксклюзивный проект недвижимости сочетает в себе качество строительства, современный дизайн и комфорт жизни. Каждая квартира тщательно спроектирована, предлагая просторные и светлые пространства для удовлетворения всех ваших потребностей.
Независимо от того, ищете ли вы основное место жительства или инвестиции, наш проект будет соответствовать вашим самым высоким ожиданиям.
Выбирая наш проект в предварительной продаже, вы получаете уникальную возможность приобрести свое будущее дома на выгодных условиях. Не упустите эту исключительную возможность стать владельцем в одном из самых популярных районов Нетании.
Характеристики проекта
Проект Poleg включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус и садовый первый этаж.
Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие
Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с очень красивой высотой потолка
Разработан и спроектирован архитектором
2 лифта, включая хаббатский
подземный паркинг
Доставка через 2 года
Банковская гарантия
Особенности квартиры
Наводнение по всему дому 80х80
Централизованный кондиционер последнего поколения
Качественная мебель для ванной
Клапан марки Grohe
Качественная внутренняя дверь
Настраиваемая кухня
Электрические магазины во всем доме
Тип квартиры
Квартира 3 номера 77 м2 +12 м2 террасы
Квартира 4 номера 105 м2 + терраса 13 м2
Квартира 5 номеров 131 м2 + 16 м2 терраса
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно