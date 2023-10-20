Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля. Некоторые примеры цен: 3 номера 82м2, балкон 12м2 Цена: 2.884.000sh 4 комнаты, 83, 85 или 94 м2, балкон 12 м2 Цена от 2.959.000sh 5 штук и 6 штук также доступны Цены не включают наши агентские сборы Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам немедленно по следующим номерам: 054 946 1963 Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.