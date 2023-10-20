  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Тель-Авив, Израиль
от
$2,30 млн
;
4
ID: 33080
Дата обновления: 15.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продается: Старый Северный Тель-Авив Сверхзаветный адрес в самом сердце древнего Севера, недалеко от Дизенгофа, магазинов, известных школ и удобств. Элегантный и зеленый жилой комплекс, идеально подходит для требовательных семей и инвесторов. Новое строительство с полученной лицензией, работа в процессе, поставка запланирована примерно через 2 года. Современная архитектура, высококлассные услуги, просторные террасы, MAMAD и частная парковка. Исключительные 4 комнаты апартаменты и пентхаусы доступны. Щедрые поверхности с большими террасами открыты для гостиной. Немедленный доступ к центральному трамваю, соединяющему весь город и море. Место с высокой ценностью наследия и отличным потенциалом для добавленной стоимости.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации