  4. Жилой квартал A ne pas manquer grand projet de qualite

Офаким, Израиль
  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Южный округ
  Район
    Beersheba Subdistrict
  Город
    Офаким

Офаким, Израиль
Жилой квартал A ne pas manquer grand projet de qualite
Офаким, Израиль
от
$425,858
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$716,761
Новая роскошная резиденция в знаменитом районе Мекор-Хаим в полном расширении Avital 3 - это 6-этажное роскошное бутик-здание, спроектированное ведущей фирмой Yoma Architect and Designer с ультрасовременным дизайном, включающим материалы и технику строительства самого высокого качества. . Бо…
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$2,29 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,60 млн
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации