  Израиль
  Нетивот
  Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Нетивот, Израиль
$405,000
26.08.2025
$405,000
14.07.2025
$379,215
3
ID: 26923
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Нетивот

О комплексе

Français Français
В новом районе Netivot Район Рамот Йорам в середине расширения, примыкающего к району Неве Шароне. Чистые инвестиции. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса с садовым цокольным этажом. Доставка в течение 2 лет с банковской гарантией.

Местонахождение на карте

Нетивот, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Дизенгофф 43 - это здание бутика, стратегически расположенное в 2 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах ходьбы от пляжа. Живите у подножия Кикара и всех этих магазинов. Характеристики проек…
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
Новый проект на Герцилии в новом районе в моде Галил Ям. Новое здание бутика с современной архитектурой в сочетании со стилем Bauhaus TLV. Внутренние и внешние услуги высокого уровня. Все квартиры будут оборудованы и меблированы. Большой выбор квартиры от первого этажа до пентхауса. Обеспече…
