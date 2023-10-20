Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera и окрестностей представляет престижный проект недвижимости в Ор Акива, в востребованном жилом районе «Ор Ям». Расположенный рядом с Кесарией, всего в нескольких минутах от Хадеры, город Ор-Акива имеет стратегическое расположение, сочетающее спокойствие, доступность и качество жизни и тепло приветствует все больше франкофонов. Этот новый высококлассный проект в конце строительства предлагает в общей сложности 13 эксклюзивных объектов: Дом: ✅ Дом 5,5 номеров на 3 этажах 180 м2, ✅ Земля 225 м2, терраса 80 м2, ✅ Вершина крыши около 70 м2! ✅ Возможность создания студии площадью около 17 м2, ✅ Два парковочных места! ✅ От 4 450 000 шекелей. Дуплекс с садом: ✅ Несколько великолепных 5-комнатных дуплексов с садом, как частный дом, ✅ Около 200 м2 построено, на участке около 212 м2, ✅ На первом этаже: просторная гостиная с красивым садом, ✅ Наверху: ночное пространство с 4 красивыми спальнями, включая мастер-люкс XL и безопасную комнату. ✅ Подвал, ✅ Два парковочных места! ✅ От 4.200.000 шекелей. Пентхаус: ✅ Несколько превосходных 5-комнатных пентхаусов площадью 134 м2 ✅ Просторная гостиная с большими отверстиями, ✅ Родительский набор XL, ✅ Три дополнительных спальни, ✅ Солнечная терраса площадью 75 м2 с открытым видом! ✅ Доступ на террасу из каждой комнаты квартиры! ✅ Два парковочных места, ✅ От 4 000 000 шекелей. Планируемая поставка: октябрь 2025 BZH. Основные моменты проекта: - Всего 13 квартир, уникальный проект! - очень высокие постоянные услуги, - Новая семейная зона, тихая и зеленая, очень востребованная, с магазинами поблизости, Близость к Кесарии и основным дорогам (маршруты 2 и 4). Около 10 минут от пляжей и около 40 минут от Тель-Авива или Хайфы. Промоутер, известный качеством своего строительства, Юридическая гарантия строительства, Отличные характеристики, включая кондиционер и хорошую кухню. Последние стандарты безопасности. Станьте обладателем прекрасной новой квартиры, уже построенной! Сделайте свое приобретение в Израиле на расстоянии в полной безмятежности! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи - RE/MAX Хадера и окрестности Беазрат Хашем, Бея-хад Ненатси-х!