  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Иерусалим, Израиль
от
$899,400
26.08.2025
$899,400
14.07.2025
$842,138
;
6
ID: 26911
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

