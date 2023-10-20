Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Едидия Франкель Проект 40
Здание классифицируется только там, где фасад будет реабилитирован (остальная часть будет новой постройкой), расположенное по адресу Герцль 82.
Едидия Франкель в новом VIBE в Тель-Авиве в самом сердце оживленного флорентийского района
6-этажный проект магазина
Продается
2 магазина
2 номера с террасой от 2.900.000 Нис
3 комнаты с террасами от 4.250.000 Нис
Разрешения на строительство запланированы на 6 месяцев
Доставка в течение 24 месяцев после получения разрешения на строительство
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
