  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Бейт-Шемеш, Израиль
от
$669,000
;
9
ID: 27962
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Бейт-Шемеш

О комплексе

Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Каждая квартира имеет оптимизированный дизайн, качественные услуги и парковку + подвал. Привлекательные инвестиции: высокий спрос, потенциал роста, выгодные условия оплаты (15% по подписи, остаток за 3 месяца до поставки - без индексации). Запланированная поставка Т3 2028.

Местонахождение на карте

Бейт-Шемеш, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Оставить заявку
