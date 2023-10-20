  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,31 млн
;
6
ID: 32805
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,59 млн
Тель-Авив, Израиль
от
$1,59 млн
Жилой квартал Nord de la ville netanya proche nizza
Нетания, Израиль
от
$1,48 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$554,815
Бат-Ям, Израиль
от
$554,815
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$794,735
Бат-Ям, Израиль
от
$794,735
Жилой квартал Haut standing luxueux projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$716,761
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,31 млн
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Ашдод, Израиль
от
$686,771
Новая программа недвижимости на 3 номера в Ашдоде - Доставка за 26 месяцев Откройте для себя исключительный проект недвижимости в самом сердце Ашдода, строительство которого запланировано всего за 26 месяцев. Эта новая резиденция высокого класса возвышается на 8 этажах и имеет привилегирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Projet immobilier
Жилой квартал Projet immobilier
Жилой квартал Projet immobilier
Жилой квартал Projet immobilier
Жилой квартал Projet immobilier
Жилой квартал Projet immobilier
Ашкелон, Израиль
от
$584,805
Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для фун…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$974,075
Жилой проект на кириате Менахем, граничащий с кириат-йовелем, состоит из 2 башен 31 этажа и 3 зданий 9 этажей, проект расположен у подножия нового Трамвая. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса. Парковка для каждой квартиры. Гибкий график с легкостью оплаты. Доставка 4 года
Агентство
Immobilier.co.il
Realting.com
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
