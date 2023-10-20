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Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
;
5
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ID: 25239
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2. Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим! Один на полу. 4 ориентации, очень большая гостиная очень яркий, что превосходный вид, отдельная кухня, центральный кондиционер, парковка и большой погреб.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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