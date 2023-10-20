  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
20.02.2026
$1,52 млн
07.04.2025
$1,36 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 25686
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Прекрасная квартира с открытым видом, в нескольких минутах от Гордон-Бич - 3 комнаты - 1 спальня, 1 меньшая комната и гостиная 6 этаж с лифтом - Поверхность: жилая площадь 60 м2 + 8 м2 террасы Новая квартира, оформленная архитектором - Кондиционер Fujitsu Central - Мамад (безопасная комната) Дизайн освещения по всей квартире (Yair Doram и Dor Kimchi) Кухня «Ново» с центральным островом - телевизионная стена и мебель на заказ в бетонной имитации древесины, предусмотренная для экрана 65 - электрические роликовые жалюзи на всех окнах и выходы на балкон - открытка, встроенная в комнату Открытый вид на восток и север, без возможности будущего строительства впереди. - Крытый балкон с убирающимся стеклом Цена: NIS 4 850 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Жилой квартал Balcon sur la mer
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Etage haut avec vue
Ашкелон, Израиль
от
$589,380
Жилой квартал A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,49 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Три три клочка в виде незаменимого элемента. Включите балкон в салоне и террас в комнате. 5-й стиль с паркингом. Ближе ко всем кофе и агрессивной торговле
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Просторная 3-комнатная квартира, новый подрядчик, размещение примерно через 3 месяца. Очень яркие гостевые услуги + ванная комната и отдельный туалет. Балкон Сукка из гостиной, квартира находится на железнодорожной оси улицы Емин Авот, но сталкивается с тихим уголком. Лифт, модернизированное здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Показать все Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Расположенная в самом сердце Тель-Авива, на улице Пинскер, эта квартира находится всего в нескольких шагах от пляжа, торговых центров, ресторанов и всего, что может предложить город. - 81 м2 нетто 2 спальни 2 ванные комнаты - Солнечная терраса 7 м2 - 4-й этаж Тройная экспозиция лифт - Парко…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации