Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Прекрасная квартира с открытым видом, в нескольких минутах от Гордон-Бич - 3 комнаты - 1 спальня, 1 меньшая комната и гостиная 6 этаж с лифтом - Поверхность: жилая площадь 60 м2 + 8 м2 террасы Новая квартира, оформленная архитектором - Кондиционер Fujitsu Central - Мамад (безопасная комната) Дизайн освещения по всей квартире (Yair Doram и Dor Kimchi) Кухня «Ново» с центральным островом - телевизионная стена и мебель на заказ в бетонной имитации древесины, предусмотренная для экрана 65 - электрические роликовые жалюзи на всех окнах и выходы на балкон - открытка, встроенная в комнату Открытый вид на восток и север, без возможности будущего строительства впереди. - Крытый балкон с убирающимся стеклом Цена: NIS 4 850 000