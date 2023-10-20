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Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Раанана, Израиль
от
$1,06 млн
04.03.2025
$1,06 млн
16.02.2025
$1,07 млн
31.12.2024
$1,05 млн
;
3
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ID: 23934
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом. Терраса 10 м2. Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам. В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,06 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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