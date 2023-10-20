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Жилой квартал Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
08.07.2025
$1,39 млн
23.04.2025
$1,37 млн
;
6
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ID: 25781
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Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Эта эксклюзивная двухкомнатная квартира, расположенная в самом сердце тихой дороги Раши в Тель-Авиве, предлагает исключительную возможность жить в одном из самых популярных районов города. Он является частью нового 6-этажного проекта с 16 квартирами, гарантирующими интимную и утонченную среду проживания. Расположенные в нескольких минутах ходьбы от знаковых памятников Тель-Авива, жители могут легко добраться до пешеходной улицы Нахалат Биньямин, Керем Хатейманим, рынка Кармель, торгового центра Дизенгофф и парка Ган Меир. Рядом также находятся культурные и развлекательные центры, такие как площадь Хабима, бульвар Ротшильда и улица Шейнкин. Кроме того, Алленби-стрит, которая расширяется, усиливает динамизм района, превращаясь в пешеходную зону. Для тех, кто ищет близость к морю, прекрасная береговая линия и Герберт Самуэль Драйв находятся всего в нескольких шагах от отеля. Эта резиденция, спроектированная с высококлассными услугами и тщательным вниманием к деталям, идеально сочетает в себе современную роскошь с динамичностью центра Тель-Авива. - Интерьер: 59 м2 Балкон: 11 м2 Высота под потолком: 3,15 метра Mamad - Безопасная депозитная ячейка Доступ: 2 Пол: 4-й/6-й лифт - Парковка Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
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