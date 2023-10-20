Жилой квартал Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv

Эта эксклюзивная двухкомнатная квартира, расположенная в самом сердце тихой дороги Раши в Тель-Авиве, предлагает исключительную возможность жить в одном из самых популярных районов города. Он является частью нового 6-этажного проекта с 16 квартирами, гарантирующими интимную и утонченную среду проживания. Расположенные в нескольких минутах ходьбы от знаковых памятников Тель-Авива, жители могут легко добраться до пешеходной улицы Нахалат Биньямин, Керем Хатейманим, рынка Кармель, торгового центра Дизенгофф и парка Ган Меир. Рядом также находятся культурные и развлекательные центры, такие как площадь Хабима, бульвар Ротшильда и улица Шейнкин. Кроме того, Алленби-стрит, которая расширяется, усиливает динамизм района, превращаясь в пешеходную зону. Для тех, кто ищет близость к морю, прекрасная береговая линия и Герберт Самуэль Драйв находятся всего в нескольких шагах от отеля. Эта резиденция, спроектированная с высококлассными услугами и тщательным вниманием к деталям, идеально сочетает в себе современную роскошь с динамичностью центра Тель-Авива. - Интерьер: 59 м2 Балкон: 11 м2 Высота под потолком: 3,15 метра Mamad - Безопасная депозитная ячейка Доступ: 2 Пол: 4-й/6-й лифт - Парковка Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.