Жилой квартал Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv

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Эта эксклюзивная двухкомнатная квартира, расположенная в самом сердце тихой дороги Раши в Тель-Авиве, предлагает исключительную возможность жить в одном из самых популярных районов города. Он является частью нового 6-этажного проекта с 16 квартирами, гарантирующими интимную и утонченную среду проживания.
Расположенные в нескольких минутах ходьбы от знаковых памятников Тель-Авива, жители могут легко добраться до пешеходной улицы Нахалат Биньямин, Керем Хатейманим, рынка Кармель, торгового центра Дизенгофф и парка Ган Меир. Рядом также находятся культурные и развлекательные центры, такие как площадь Хабима, бульвар Ротшильда и улица Шейнкин. Кроме того, Алленби-стрит, которая расширяется, усиливает динамизм района, превращаясь в пешеходную зону.
Для тех, кто ищет близость к морю, прекрасная береговая линия и Герберт Самуэль Драйв находятся всего в нескольких шагах от отеля. Эта резиденция, спроектированная с высококлассными услугами и тщательным вниманием к деталям, идеально сочетает в себе современную роскошь с динамичностью центра Тель-Авива. - Интерьер: 59 м2
Балкон: 11 м2
Высота под потолком: 3,15 метра
Mamad - Безопасная депозитная ячейка
Доступ: 2
Пол: 4-й/6-й
лифт
- Парковка
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Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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Внутренняя площадь: 290 м2
4 спальни
3 полные ванные комнаты
Полностью отремонтирован и со вкусом обставлен
Расположен на 4-м этаже
Частная терраса на крыше 135 м2
Терраса 30 м2 с потрясающим видом
Расположен в тихом и приятном районе
В сердце Талби
Очень красивые 4 штуки 75 м2 с надписями с выходом на сад 30 м2. тихая и жилая улица. частично меблированная.
В процессе строительства Pinouy Binouy, что означает, что каждый владелец подписался на разрушение здания с целью новой реконструкции с увеличением каждого участка пло…
Этот великолепный 4P, на 19-м этаже нового здания, расположен у апломба трамвайного вокзала, который соединяет его за несколько минут с центром города. Расположенный в Кирьят-Моче, популярный своими заведениями, динамичностью и характером старого района. Напольное отопление, Mamad, мастер-лю…