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Жилой квартал Prix en baisse

Иерусалим, Израиль
от
$1,46 млн
08.05.2025
$1,46 млн
02.04.2025
$1,56 млн
;
6
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ID: 25554
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В районе Бейт-Хакерем (Yeffe Nof) исключительное здание, вмещающее всего 6 квартир, большой 6,5 пенсов наверху, 4 выставки, с большой гостиной-столовой-балконом; лифт, непосредственно обслуживающий главную комнату, мастер-люкс, полная доступность, мамад и парковка. Очаровательная квартира для посещения абсолютно!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$1,46 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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