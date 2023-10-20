Жилой квартал Prix en baisse

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
В районе Бейт-Хакерем (Yeffe Nof) исключительное здание, вмещающее всего 6 квартир, большой 6,5 пенсов наверху, 4 выставки, с большой гостиной-столовой-балконом; лифт, непосредственно обслуживающий главную комнату, мастер-люкс, полная доступность, мамад и парковка. Очаровательная квартира для посещения абсолютно!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом!
Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон.
Его характеристики:
✅ Дом из 7 комнат,
✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях,
✅ Земля 290 м2,
✅ 3 р…
Эксклюзив. 4 номера на юге Тель-Авива 5-й этаж с
площадь 110 м2
Терраса 13 м2. Он состоит из 3 спален, включая люкс
родитель с ванной комнатой и гардеробной + 1 парковка в подвале, школе, магазинах и садах
Дети у подножия здания. 2 подъемника, в том числе 1 шабаш