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Жилой квартал Appartement a vendre a arnona

Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
02.04.2025
$1,03 млн
17.02.2025
$1,03 млн
08.01.2025
$1,00 млн
;
10
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ID: 24454
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Продается в тихом и буколическом районе Арнонского района, 4-комнатная квартира, 90м2, на первом этаже, в небольшом кондоминиуме, балконе, погребе, парковке. Рядом с общественным транспортом, коммерческий район Талпиот. окружающая среда 3650000 шекели

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a vendre a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
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