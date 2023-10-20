Жилой квартал Appartement a vendre a arnona

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Продается в тихом и буколическом районе Арнонского района, 4-комнатная квартира, 90м2, на первом этаже, в небольшом кондоминиуме, балконе, погребе, парковке.
Рядом с общественным транспортом, коммерческий район Талпиот.
окружающая среда 3650000 шекели
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом!
Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон.
Его характеристики:
✅ Дом из 7 комнат,
✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях,
✅ Земля 290 м2,
✅ 3 р…