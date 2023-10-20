  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
20.02.2026
$2,85 млн
02.04.2025
$2,56 млн
;
6
ID: 25659
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

В очень красивом здании Улица Шеинкин Мини-пентхаус с площадью 96 м2 с террасой 40 м2 на одном уровне, состоящий из 2 спален + большой гостиной 3-й этаж с лифтом Открытый вид

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

